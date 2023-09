Samsung Galaxy S23 Ultra a solo 799 euro su Amazon con cashback

Torna l’offerta e il cashback sul Samsung Galaxy S23 Ultra. Su Amazon viene proposto 1.099 in sconto ma grazie al cashback di 300 euro vi costa solo 799 €

Tra le principali caratteristiche di questo terminale il sistema di fotocamere posteriori, dove svetta un sensore principale da 200MP Adaptive Pixel, in grado di sfruttare il pixel binning per supportare contemporaneamente diversi livelli di elaborazione ad alta risoluzione (con opzioni di output da 200MP, 50MP e 12MP). Incluso in confezione anche il caricabatterie Samsung da 25W, oltre alla S Pen che tiene viva la tradizione della serie Note.

Sotto al cofano questo Galaxy S23 Ultra propone il processore Snapdragon 8 Gen 2, attualmente il top di gamma nel settore, mentre il display è da 6.8 pollici con risoluzione di 1440 x 3088 pixel e tecnologia Dynamic AMOLED 2X, con una frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz e compatibilità con HDR10+. Si tratta, peraltro, di una unità in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1750 nits, tra le più elevate nel settore.

Questo smartphone costerebbe 1479 euro (al lancio costava quasi 1700 €…), ma Amazon lo sconta già a 1099; non finisce qui, perché se lo acquistate entro il 17 settembre riceverete un rimborso di 300 euro. Di fatto, vi verrà a costare appena 1799 euro. Il regolamento per ottenere il cashback lo trovate qui

Per acquistare Galaxy S23 Ultra partite direttamente da qui.