Rilasciati update a macOS Ventura 13.6.4 e macOS Monterey 12.7.3

Oltre agli aggiornamenti a macOS Sonoma‌ 14.3, iOS 17.3, iPadOS 17.3, watchOS 10.3 e tVOS 17.3 e l’update a 17.3 per HomePod e HomePod mini, Apple ha anche rilasciato update per i sistemi operativi precedenti per risolvere problematiche legate alla sicurezza: gli aggiornamenti a macOS Ventura 13.6.4 (build 22G513) e maOS Monterey to 12.7.3 (build 21H1015).

pple riferisce che questi aggiornamenti forniscono importanti miglioramenti alla sicurezza e sono consigliati a tutti gli utenti.

Se non volete ancora installare macOS Sonoma, potete ottenere gli update di Monterey e macOS ventura aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software: da qui è possibile installare il nuovo macOS Sonoma, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando dalla finestra in questione la voce “Altri aggiornamenti disponibili” e installando l’update proposto per macOS Monterey o per macOS Ventura.

A priori le vulnerabilitòà risolte non erano di tipo “zero day” (sfruttate attivamente) e se vi saranno novità rilevanti lo sapremo nei prossimi giorni. Ad ogni modo, è bene installare prima possibile gli aggiornamenti per “sanare” e proteggere meglio i sistemi operativi contro potenziali attacchi.

