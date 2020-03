Sconto su stampante HP Laser 107a al prezzo minimo: 59,99€

Probabilmente il miglior affare oggi disponibile sul mercato per chi cerca una stampante laser bianco e nero ad un ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni lo trovate su Amazon con la HP Laser 107a che costa solo 59,99 euro

Stiamo parlando, come accennato, di una laser entry level che brilla sotto tre aspetti: quello del prezzo, livello della qualità di stampa unita alla velocità della stessa. La Samsung ML 1665 è in grado di produrre stampe su fogli A4 con risoluzione da 1200×1200 dpi a 20 pagine al minuto

A queste specifiche si sommano un cassetto da 150 fogli, 8 Mb di memoria, interfaccia USB. È in grado di stampare anche da dispositivi mobili grazie all’applicazione HP Smart. HP consiglia la HP Laser 107a per la casa, ma può essere utile anche in un negozio o un piccolo ufficio. Il volume mensile di pagine stampate consigliato va da 100 a 1.500.

Il toner originale costa intorno ai 55 euro e permette di produrre fino a mille copie. Ma si trovano anche toner compatibili a prezzo più bassi.

La stampante si trova in circolazione nei negozi intorno ai cento euro. Su Internet è possibile comprarla a qualche costa meno, intorno ai 90 euro, ma Amazon la vende ad un prezzo significativamente più basso: solo 59,99 €.

