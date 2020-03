iliad Voce regala 10GB di traffico dati e chiamate internazionali illimitate

Con l’iniziativa Solidarietà Digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione decine di società propongono servizi, giornali e riviste, software, ebook, connettività, corsi e molto altro ancora gratis per l’emergenza coronavirus in Italia: anche il quarto operatore mobile italiano partecipa con una corposa espansione gratuita del piano iliad Voce.

Questo piano dal prezzo abbordabile, solamente 4,99 euro al mese, è pensato per le persone che non desiderano Internet sul telefono. Include minuti di chiamate e SMS illimitati in Italia e solamente 40MB di traffico dati, inclusi esclusivamente per evitare addebiti e pagamenti nel caso in cui venga aperta erroneamente una connessione al web.

Con l’iniziativa iliad Voce per Solidarietà Digitale gli abbonati a questo piano ottengono gratis 10GB di traffico dati, con l’aggiunta anche di minuti di chiamate internazionali illimitate verso fissi in oltre 60 destinazioni internazionali, inclusi telefoni cellulari in USA e Canada. Interessante rilevare che per poter usufruire di questa promozione per iliad Voce in questi giorni di emergenza gli utenti non devono fare nulla: il servizio si attiva in automatico per gli utenti che hanno sottoscritto il piano iliad Voce e si disattiverà sempre in automatico al termine della promozione.

Iliad invia un SMS agli utenti per confermare l’attivazione della promo: i 10GB di traffico dati e anche le chiamate internazionali illimitate sono disponibili fino al 3 aprile, salvo eventuali proroghe del governo per l’emergenza coronavirus.

Ricordiamo che tutti i servizi e le promozioni gratuite dell’iniziativa Solidarietà Digitale vengono costantemente aggiornate: consigliamo di visitare periodicamente la pagina ufficiale dell’iniziativa per consultare l’elenco aggiornato. Ne abbiamo parlato in questo articolo di Macitynet.

