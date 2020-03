Nice Solemyo automatizza porte e cancelli con l’energia solare

Automatizzare porte e cancelli senza pagare la bolletta è possibile affidandosi a Nice Solemyo, un sistema che si alimenta con la sola energia del Sole. Questa soluzione è una valida alternativa per tutte quelle situazioni – prettamente di tipo residenziale – in cui un impianto elettrico può risultare poco conveniente, come ad esempio per automatizzare l’apertura e la chiusura di cancelli su proprietà esterne senza dover portare i cavi oppure per quei condomini che vorrebbero evitare le spese di allaccio e bolletta per la sola gestione di un sistema alzabarriera.

Il kit Nice Solemyo, in vendita al prezzo di 299 euro, si compone di due parti: un pannello fotovoltaico SYP – per alimentazione a 24V con potenza massima 15W – che converte la luce solare in energia elettrica ed un box batteria PSY24 con circuito di controllo della ricarica e maniglie di trasporto che conserva l’energia elettrica prodotta dal pannello SYP erogandola in modo continuativo e permanente durante l’arco dell’intera giornata.

Il sistema è installabile ovunque senza effettuare collegamenti e opere di scavo, anche nei luoghi molto distanti o difficilmente raggiungibili dalla rete elettrica. L’utilizzo dell’energia solare per l’alimentazione, oltre al risparmio nel lungo periodo, garantisce anche il pieno rispetto dell’ambiente visto che si utilizza appunto l’energia solare, che è gratuita e pulita.

La lunga durata della riserva di energia unita al basso consumo garantisce il funzionamento del sistema anche nelle ore notturne e nei periodi prolungati di nuvolosità. E’ anche disponibile l’alimentatore accessorio che permette di effettuare una carica rapida della batteria tramite la tensione di rete 230 Vac in alternativa al modulo fotovoltaico (c’è un LED che segnala l’avvenuta ricarica).

Nel caso sia necessario installare due o più pannelli solari in parallelo è possibile acquistare singolarmente i codici che compongono il sistema Solemyo per aumentare la capacità di ricarica del sistema o utilizzare un solo alimentatore SYA1 per ricaricare più Box batteria PSY24.

Il kit Nice Solemyo si può già comprare da questa pagina di Amazon al prezzo di 299 euro.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati all’automazione e smart home sono disponibili nella sezione CasaVerdeSmart.