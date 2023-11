In Europa le auto elettriche immatricolate superano i diesel

Il mercato delle auto in Europa è in crescita da quindici mesi consecutivi con percentuali a doppia cifra in Francia, Italia e Spagna a ottobre: il dato più eclatante è che per la prima volta nei 10 mesi da inizio anno la quota di mercato delle auto elettriche è balzata al 14% superando le immatricolazioni diesel cumulative.

Nei dati rivelati da European Automobile Manufacturers Association ACEA, sempre in ottobre, la quota di mercato delle elettriche è salita al 14,2% rispetto al 12% dello stesso mese lo scorso anno.

Le immatricolazioni di elettriche in ottobre sono aumentate del 36,3% fino a 121.808 unità, con le crescite più sostenute in Belgio (+147%) e Danimarca (+100,7%). Da inizio anno si contano di 1,2 milioni di auto elettriche, con un balzo del 53,1% rispetto al 2022.

A dominare la classifica sono sempre le auto a benzina con una quota del 33,4% in ottobre ma in calo rispetto al 35,4% di un anno fa. Le vendite di auto a benzina sono aumentate in ottobre in Italia del 21%, in Francia del 17,4%, Spagna 7,7% e Germania del 7,5%.

Nel frattempo le auto diesel sono diminuite ovunque con calo del 29,4% in Francia, del 20,02% in Spagna, -4,6% in Germania e -3,7% in Italia. Il calo complessivo dei diesel è del 13,2%: ora la quota di mercato è del 12%, in calo rispetto al 15,9% dello scorso anno.

Subito dopo le auto a benzina al secondo posto troviamo le ibride – elettriche siglate HEV che in ottobre sono aumentate del 38,6% con crescita sostenuta in tutti i mercati principali: Italia +28%, Francia +40,1%, Germania +57,9%. Per i primi 10 mesi dell’anno si tratta di 2,2 milioni di veicoli e una crescita del 28,9%.

In calo anche le ibride plugin, siglate PHEV, dovuto per lo più al crollo nel mercato tedesco pari a -49%: a ottobre in Europa il calo è del 5%, mentre la quota di mercato scende dal 10,2% all’8,4%.

