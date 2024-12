Black Friday, l’Airtag dentro portafogli vi costa solo 16,99 euro con SwitchBot AirTag Card

Pubblicità Dove avrò messo il portafogli? Perso? Rubato? Dimenticato da qualche parte in casa? Certo, se aveste un Airtag attaccato ad esso sarebbe più facile trovarlo e risolvere questi dubbi. Ma un Airtag nel portafogli non ci sta e i surrogati che si trovano in giro, simili a carte di credito, sono non raramente troppo spessi e hanno una durata di batteria limitata. Tutto questo non sarà un problema comprando lo SwitchBot AirTag Card che viene offerto a 16,98 € grazie alle giornate del Black Friday. Quello di cui stiamo parlando è un accessorio simile ma non uguale a diversi altri che vi abbiamo segnalato nei mesi scorsi. In primo luogo come gli altri ha le dimensioni, più o meno di un bancomat, ma è molto più sottile: solo 2,5 millimetri. Questo significa che sta perfettamente in una tasca che nei portafogli viene usata per le carte di credito. La batteria interna (non sostituibile) dura ben tre anni di utilizzo continuo. L’app SwitchBot saprà quando la batteria è scarica (sotto il 20%), dando sempre la necessaria sicurezza del portafogli. Con una classificazione IP67 di impermeabilità e resistenza alla polvere, questa carta non è solo perfetta per un portafoglio, ma può anche essere attaccata a bagagli, zaini e altro ancora utilizzando il cordino incluso. Sul retro è stampato un QR code che si può personalizzare associandovi il testo desiderato: così, se qualcuno dovesse trovarlo, attraverso una semplice scansione può recuperare facilmente tutte le informazioni utili per restituirlo al proprietario. Un messaggio-tipo potrebbe essere “Grazie per aver ritrovato il mio oggetto smarrito: per favore contattami qui” e a seguire email e numero di telefono. Supporta la piattaforma “Dov’è”, perciò come AirTag lo potete vedere su una mappa e sapere sempre dove si trova iPhone anche quando è fuori dal raggio di azione del vostro dispositivo. Oltre a questo, proprio come un Airtag, potete anche marcarlo come smarrito. In pratica comprare questo tag è come comprare un Airtag (unica differenza non funziona con posizione precisa, ma potete sempre farlo suonare per percepire dove si trova) ma da mettere ne portafogli. Altra differenza rispetto ad un Airtag è che non fornisce posizione precisa. In pratica non potete seguire le frecce per trovarlo. Ma potete farlo suonare e saprete anche dove si trova grazie alla compatibilità Dov’è. Click qui per comprare

