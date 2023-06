Minimo Xiaomi Smart Band 7 Pro, smartband con schermo da cellulare a 79,99€

Un “quasi vero” smartwatch con uno schermo al top, al prezzo di una smartband. Ecco che cosa potete acquistare oggi su Amazon con lo sconto al minimo storico della Xiaomi Smart Band 7 Pro che costa solo 79,99€ su Amazon.

Parliamo di un accessorio lanciato non troppo tempo fa in contemporanea con i nuovi smartphone Xiaomi 12T e 12T Pro. e che è poi sbarcata nel nostro paese con una versione specifica e provata da noi.

Le caratteristiche e il design rimangono fedeli alla versione cinese della band. E’ dotata di un display AMOLED rettangolare da 1,64 pollici ad alta risoluzione, con un’area di visualizzazione più ampia e funzione di auto-luminosità.

Per la prima volta, Xiaomi Smart Band 7 Pro adotta uno schermo grande quadrato a colori, con un modo di visualizzare le informazioni più simile allo schermo di un telefono cellulare, con testo, icone e altri contenuti a colpo d’occhio.

Offre funzioni di monitoraggio del sonno a delle attività sportive, con ben 110 modalità dedicate allo sport. Ha un sistema GNSS integrato, che consente un rilevamento più rapido del posizionamento e più accurato del percorso, perfetto per lo sport

Xiaomi Smart Band 7 Pro resistente all’acqua fino a 5 ATM e ha una durata della batteria fino a 12 giorni. Naturalmente, a livello di notifica, consente di ricevere chiamate e messaggi. Per quanto riguarda il design, Xiaomi Smart Band 7 Pro dispone di oltre 150 quadranti in-app, cinturino in doppia colorazione con 8 diverse varianti in un formato estremamente gradevole al tatto.

Supporta la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, il monitoraggio del sonno e dello stress, monitora i dati sulla salute 24 ore su 24 e organizza ragionevolmente il tempo di esercizio e di riposo.

Lo Xiaomi Smart Watch è dotato di una batteria da 235 mAh, che richiede circa 60 minuti per essere caricata una volta e offre tra 6 e 12 giorni di utilizzo quotidiano con una singola carica, a seconda della frequenza di utilizzo.

Questo accessorio per tenersi in esercizio e valutare il proprio stato di forma è in vendita dall’autunno a 99,99 euro. Ora va in sconto a 79,99 € che è il prezzo minimo che ha avuto al momento del lancio per le classiche operazioni ribasso che Xiaomi fa quando debutta uno dei suoi prodotti.

