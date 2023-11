BMW chiude la produzione di motori a combustione in Germania

La casa automobilistica tedesca BMW chiude la produzione dei motori a combustione interna nel suo paese d’origine. Ora il suo principale impianto bavarese sarà convertito esclusivamente alla produzione di veicoli elettrici, mentre l’azienda trasferirà la produzione dei motori a combustione interna nel Regno Unito e in Austria.

A differenza dei suoi rivali, BMW non aveva stabilito una data precisa per interrompere la produzione di veicoli a benzina e diesel e anzi si era mostrata scettica al riguardo. Il suo piano prevede di far convivere le auto elettriche e quelle a benzina, grazie a consistenti investimenti dedicati ad entrambe.

Tuttavia, l’annuncio odierno rappresenta un grande passo verso l’elettrico: la Bayerische Motorenwerke di Monaco ha prodotto veicoli a combustione per 60 anni, con l’ultimo motore assemblato questo mese.

Per mantenere in funzione la produzione dei motori a combustione interna, BMW sta trasferendo tali attività negli impianti in Austria e nel Regno Unito. Secondo un rapporto riportato da Carscoops, i 1.200 dipendenti che lavoravano nella costruzione dei motori a combustione interna a Monaco saranno ora riqualificati e trasferiti in altre aree, lavorando o su veicoli elettrici presso lo stabilimento di Monaco o in altre sedi.

Secondo il media tedesco BR, l’impianto BMW di Steyr, in Austria, sarà la sede per la produzione dei motori V8, mentre lo stabilimento Hams Hall in Inghilterra, vicino a Birmingham, si occuperà della maggior parte degli altri motori a combustione interna.

La BMW i4 completamente elettrica viene prodotta a Monaco dal 2021, ed è stato riportato che la Neue Klasse sarà realizzata proprio lì a partire dal 2026. Per quanto riguarda gli altri modelli, la iX, la i7 e la prossima generazione della i5 vengono prodotte a Dingolfing, mentre i SUV elettrici iX1 e iX2 vengono assemblati a Regensburg.

Sono in corso consistenti investimenti nel settore dell’e-mobility, con la costruzione di un centro di test batterie presso il sito BMW di Wackersdorf, che testerà batterie ad alta tensione e altri componenti e-drive.

Tuttavia, mentre lavora per aumentare il numero di veicoli elettrici, BMW ha dichiarato di puntare a che il 50% delle sue vendite totali provenga da veicoli a combustione interna entro il 2030, lo stesso anno in cui i suoi rivali stanno puntando per la loro transizione completa verso elettrico.

