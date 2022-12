Belkin Boostcharge Pro, sconto sul concorrente di Magsafe che è meglio del Magasafe

In questo momento non è facile trovare sconti sui prodotti Apple. Alcuni prodotti non sono neppure facili da trovare anche su siti come Amazon che di solito è molto ben fornito. È il caso del Magsafe. Il caricabatterie wireless ad alte prestazioni è sparito da settimane dalle vetrine Amazon ma per fortuna si trova un’alternativa come il BoostCharge Pro di Amazon che non solo costa meno ed è oggi in sconto (41 € invece che 60€) ma fa anche qualche cosa di più.

In primo luogo non parliamo dei presunti caricabatterie Magsafe che di Magsafe hanno solo l’aggancio magnetico ma manca del tutto l’aspetto legato alle prestazioni. Il BoostCharge Pro invece è un prodotto ufficiale certificato Magasafe e in quanto tale in grado di ricaricare un iPhone a 15W esattamente come il Magsafe originale e non a 7,5W come i Magsafe non certificati.

Oltre a questo funziona anche come supporto. Integra infatti un piccolo cavalletto che permette di tenere in posizione l’iPhone mentre si ricarica. Il Magsafe originale invece deve per forza essere sdraiato orizzontalmente su un piano.

Infine ha anche un cavo più lungo e di superiore qualità. Parliamo di due metri con rivestimento in tessuto intrecciato, il doppio rispetto al cavo del Magsafe che è di materiale plastico. Usando il BoostCharge Pro quindi potrete stare più distanti dalla presa e usare il telefono più comodamente mentre lo utilizzate. Con il Magsafe originale questa opzione è più complicata.

Se vogliamo invece guardare ai limiti rispetto al Magasafe Apple abbiamo uno spessore più accentuato e un materiale meno “nobile”, plastica al posto di alluminio. Nonostante questi svantaggi al momento non esiste un miglior caricabatterie da comprare per chi ha un iPhone dal 12 in avanti.

Il BoostCharge Pro costerebbe 59,99 euro ma oggi lo pagate 41 €, circa 9 euro meno del Magsafe. La spedizione è immediata.

