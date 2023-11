Netflix Geeked Week 2023 svela calendario e trailer delle novità in arrivo

Anche per l’edizione 2023 Netflix punta sempre il massimo sui suoi eventi annuali Geeked Week, dove vengono svelati i nuovi film e le serie TV in serbo per stupire gli abbonati e convincere i nuovi potenziali clienti a iscriversi.

In questo articolo trovate gli ultimi trailer e le anteprime presentate da ultimo, come Scott Pilgrim Takes Off, Devil May Cry e le nuove versioni live-action di Avatar: The Last Airbender e 3 Body Problem, pronti al debutto alla presentazione di quest’anno, la Geeked Week 2023.

Tutte le anticipazioni di questa settimana saranno presentate in tre diversi keynote virtuali, che si potranno seguire in streaming su YouTube. Dopo aver iniziato la Geeked Week 2023 con alcuni piccoli dettagli su Stranger Things, Netflix torna con un breve sguardo a Damsel, che vede protagonista Millie Bobby Brown nel cast, l’amata 11 di Stranger Things. Le premesse sono interessanti.

Una damigella devota accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l’ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Gettata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà fare affidamento sul suo ingegno e sulla sua volontà per sopravvivere.

Stranger Things

Non si sa ancora quando arriverà la prossima stagione di Stranger Things, ma Netflix ha rilasciato alcuni dettagli sul prossimo prequel, The First Shadow. Ambientato nel 1959, rappresenta l’origine per diversi elementi importanti di Stranger Things, tra cui Vecna e l’Upside Down stesso: la particolarità è che si tratta di uno spettacolo teatrale che aprirà a Londra a dicembre. Potete farvene un’idea nel teaser qui sotto.

Il programma della Geekend Week 2023 di Netflix

La Geeked Week 2023 è appena iniziata. Oltre alle anticipazioni sopra, il programma della manifestazione è ancora lungo. Di seguito tutti gli appuntamenti

7 e 8 novembre: annunci su film e show

9 novembre: Avatar: The Last Airbender, The Umbrella Academy, Il principe dei draghi

10 novembre: Il problema dei 3 corpi, Yu Yu Hakusho, Il mondo dietro di te

11 novembre: Damsel, One Piece, Scott Pilgrim Takes Off

12 novembre: Rebel Moon Day

