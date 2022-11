Black Friday, il “quasi” albero di Natale Smart Twinkly in sconto di 70€

Albero di Natale o presepe ? Se per le prossime festività per decorare la casa e celebrare il 25 dicembre avete scelto la prima soluzione (o magari tutte e due) andate subito su Amazon dove potete comprare ad un prezzo speciale quello che potrebbe essere il miglior “quasi” albero di Natale che avete mai visto: quello di Twinkly che costa 238€.

il nome Twinkly dovrebbe dire qualche cosa a tutti coloro che ci seguono. Che cosa faccia questa azienda tutta italiana l’avete infatti appreso da una nostra recensione: produrre luci di Natale smart controllate da smartphone. Leggetevi il test per sapere come funziona nel dettaglio un prodotto Twinkly. Qui aggiungiamo solo che non esiste nulla di paragonabile sul mercato in quanto “effetto wow”.

Nel caso specifico diciamo “quasi” albero di Natale perchè quello che vi presentiamo in sconto non è un vero e proprio albero ma luci a forma di albero, una rete di LED con forma a cono che si devono sospendere intorno ad un palo. Quasi magicamente apparirà la sagoma di un albero che si illuminerà dando un’accento festivo ad un giardino o un balcone.

Per il resto il funzionamento delle luci è del tutto simile a quello delle altre luci Twinkly. Con lo smartphone si mappano i LED e poi si impostano gli effetti preferiti. È possibile anche modificare i pattern, aggiungerne di preferiti e scaricane di nuovi offerti da Twinkly.

L”albero in offerte è alto tre metri e ha 400 LED per un effetto eccellente. Se vis tate preoccupando del consumo, un aspetto importante in questo momento, va detto che le luci Twinkly impattano relativamente poco. Una striscia da 200 LED consuma 12W secondo le specifiche. Questo significa che il nostro albero al costo di novembre 2022 dell’energia elettrica (0,51 €/kWh), spenderemo 4 euro se lo terremo acceso per 40 giorni a 8 ore al giorno.

L’offerta presentata da Amazon vi consente di comprare questo albero a 238 € invece che 299€