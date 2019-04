SD Lexar scontate su Amazon: UHS-II U3 64 GB a 20€, UHS-I U3 256 GB a 79,99€

Se vi serve un’ottima scheda SD, date una occhiata alle offerte che Amazon presenta oggi sulle Lexar Professional 1000x e Professional 633x. Questi interessanti supporti di memorizzazione sono infatti al prezzo più basso di sempre e vale certamente la pena di fare un pensiero al loro acquisto se avete fotocamere o videocamere che sono in grado di utilizzare.

La Lexar Professional 633x è un scheda UHS-I, quindi di precedente generazione, ma ha un’ottima velocità di scrittura e lettura. È consigliata per chi non ha un supporto, fotocamera o dispositivo di lettura, compatibile con la tecnologia UHS-II e non ha grandi necessità di una elevata velocità in lettura (95 MB/s) e scrittura (20MB/s), in particolare si raccomanda questa scheda a chi cerca magari molto spazio per fotografie senza bisogno di scatti a raffica con file RAW molto pesanti o flussi 4K massicci.

Il vantaggio deriva dal costo: la versione da 256 GB costa solo 79,99 euro, ma se vi serve una versione da 64 GB, che sono più che sufficienti se vi limitate a scattare foto, la pagate poco più di 24 euro.

Le Lexar Professional 1000x sono schede UHS-II U3, quindi di seconda generazione che, sulla carta, dovrebbero offrire prestazioni significativamente più elevate delle schede UHS-I. Nel caso di questo modello abbiamo una velocità di lettura di ottimo livello (anche se no al top di questa classe): 150 MB/s. La velocità di scrittura, secondo alcuni test, arriva a 78 MB/s. Anche in questo caso non è il top di una scheda SD UHS-II, ma zono più che sufficienti per una comune macchina fotografica moderna o per flussi in 4K (del resto si tratta di una scheda U3). Il consiglio è quindi di comprare questa scheda, sapendo che l’eccellente velocità in lettura la raggiungerete solo se avete un lettore di schede UHS-II e che per sfruttare tutte le sue caratteristiche dovrete anche avere una fotocamera compatibile con lo standard UHS-II.

Le Lexar Professional 1000x sono molto interessanti nel rapporto prezzo capacità nel taglio da 128 GB che costa solo 42 euro, meno di tutti i principali concorrenti. Se volete minimizzare il rischio che deriva dal smarrimento o perdita della scheda, vi consigliamo di comprare quella da 64 GB che costa solo 20,39 euro

Per saperne di più sul mondo delle schede SD vi consigliamo di leggere questa nostra completa guida che vi spiega anche significato delle sigle e vi introduce all’acquisto consapevole di questo accessorio.