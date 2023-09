Se c’è penuria di iPhone 15 Pro Max la colpa dell’ossessione di Apple per la qualità

Se nè su Amazon nè su Apple Store e probabilmente anche nei negozi questo venerdì, gli iPhone 15 Pro Max sono merce rara, è delle lenti tetraprismatiche che caratterizzano questo modello per le quali Apple ha preteso una qualità maggiore di quella inizialmente prevista. Ad affermarlo è il solitamente ben informato analista Ming Chi Kuo in una nota distribuita ai suoi clienti e pubblicata anche su Medium.

Secondo Kuo il collo di bottiglia che sta frenando la disponibilità del più grande gli iPhone, funzionale allo zoom 5X, non è solo la domanda sostenuto ma anche questa ancora rara componente. La fornisce Largan Precision che al momento non sarebbe in grado di consegnare una sufficiente quantità a causa di un’innalzamento delle specifiche di qualità del prodotto ordinato da Apple.

Per essere più chiari, Cupertino avrebbe ritenuto non adeguata la resa degli esemplari consegnati inizialmente e richiesto che fosse migliorata la resa degli impianti. Questo nei fatti ha determinato l’abbattimento della capacità di produzione. In pratica Largan Precision sarebbe costretta a “buttare” un quantitativo di lenti maggiore di quelle che aveva previsto ed Apple si sta per questa ragione trovando in difficoltà.

Questo problema si sta riflettendo anche sul costo della componente. Il prezzo del singolo elmento è cresciuto del 20% per le difficoltà tecniche maggiorate e questo è un serio problema per Largan Precision.

Nella nota di Ming Chi Kuo si anticipa anche che la lente tetraprismatica dal prossimo anno non sarà più un’esclusiva di iPhone 16 Pro Max ma diventerà una caratteristica anche di iPhone 16 Pro.

Il fatto che Apple pretenda un’elevata qualità di questo elemento e chieda che il produttore investa in maniera meticolosa sulla resa, potrebbe influire anche sulla futura disponibilità. Genius, che doveva entrare sul mercato e offire ad Apple un’alternativa a Largan Precision, potrebbe non essere in grado di confrontarsi con questa sfida, dice Ming Chi Kuo