Come scaricare il nuovo sfondo di macOS 13 Ventura

Mancano poco meno di tre settimane al primo compleanno di macOS 12 Monterey, il che significa che il nuovo macOS 13 Ventura sta per arrivare. Nell’attesa, grazie alla beta 10 rilasciata agli sviluppatori nelle scorse ore è possibile scaricare lo sfondo predefinito di questa versione: il fiore giallo su sfondo scuro a cui Apple ci ha abituato fin dalla presentazione del sistema operativo avvenuta con la WWDC 2022 di giugno.

L’ultima beta aggiunge nuove versioni di questo caratteristico sfondo dalle sfumature astratte che praticamente cambia colore in base all’ora del giorno, passando da un azzurro chiaro per le ore diurne fino ad arrivare ad un blu notte che si attiva automaticamente tra la fine del tramonto e l’inizio dell’alba. Il più luminoso viene anche usato per la modalità chiara e, viceversa, quello con le tonalità più rossastre con lo sfondo quasi nero viene impostato quando si attiva la modalità scura di macOS.

Con macOS 13 Ventura ciò avviene automaticamente ma chiunque può prendere uno di queste immagini e usarle come sfondo per il proprio computer o, perché no, anche per smartphone e tablet. D’altronde si tratta di foto con risoluzione 6K, quindi scalabili per qualsiasi schermo senza alcuna perdita di qualità.

Qui di seguito trovate i link di tutte le versioni di questo sfondo attualmente disponibili grazie ai file presenti nella beta 10. Fate bene attenzione a scaricare l’immagine a piena risoluzione che, anche se un po’ pesante, vi consentirà di ottenere la resa migliore.

Dal più chiaro al più scuro

Tra le novità di Ventura c’è anche il salvaschermo abbinato che, prendendo in prestito i petali e le forme astratte dello sfondo, concentra l’attenzione sulla profondità del fiore. Potete vederne una simulazione qui. Purtroppo questo non può essere scaricato e condiviso, quindi chi vuole impostarlo dovrà attendere il rilascio ufficiale del sistema operativo.

A tal proposito ricordiamo che macOS 13 Ventura al momento è disponibile come beta per gli sviluppatori e c’è anche una beta pubblica, ma il rilascio della versione definitiva per tutti è previsto per la fine di questo mese.