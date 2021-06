Gli sfondi di iOS 15 si possono già scaricare

Per tutti arriverà in autunno, ma gli sviluppatori possono provare iOS 15 già oggi grazie alla prima beta distribuita da Apple nei giorni scorsi: come da tradizione c’è chi ha approfittato di questa occasione per esportare gli sfondi e condividerli online, consentendo così a chi fa piacere di scaricarli e applicarli ai propri dispositivi fin da subito.

Una delle novità che Apple propone ciclicamente con ogni nuovo sistema operativo è infatti lo sfondo abbinato. Da qualche anno, complice la “modalità Scura”, la stessa immagine viene offerta anche in una variante che per l’appunto funziona meglio con l’interfaccia scurita quindi, anziché uno, i wallpaper su misura del nuovo iOS sono due.

L’immagine di quest’anno miscela insieme tonalità calde e fredde, con forme indefinite che sfumano sull’arancione e il rosso e altre che invece accennano al blu e al verde acqua.

Per l’immagine realizzata appositamente per il tema chiaro, lo sfondo principale è grigio e l’effetto che si ottiene dalle forme è quello di un colore che scurisce dolcemente mentre al contrario, con l’immagine per la modalità Scura che presenta uno sfondo nero, la sensazione che si percepisce guardando le forme è quella di colori brillanti.

Grazie a uno degli sviluppatori di 9to5Mac chiunque può scaricare queste due immagini sul proprio dispositivo e applicarle come sfondo. Sono immagini di forma quadrata avente una risoluzione di 3.162 x 3.162 pixel, quindi sufficientemente grandi per essere visualizzate in alta definizione sia su iPhone che su iPad ma, perché no, anche su un Mac. Di seguito i link per aprirle le immagini degli sfondi iOS 15 in una nuova finestra e scaricarle in un click:

Dopo aver scaricato l’immagine (teneteci premuto il dito sopra, se siete da iPhone e iPad) ve la ritroverete direttamente nel rullino: a quel punto non dovete far altro che impostarla come sfondo direttamente da lì, oppure ricercandola dal panello “Sfondi” dell’app “Impostazioni”.

Per conoscere tutte le novità di iOS 15 e iPadOS 15 potete cliccare direttamente sul nome del sistema operativo desiderato. Per sfogliare tutti gli articoli che riguardano gli annunci fatti durante la WWDC21 potete invece fare riferimento a questa sezione del nostro sito.