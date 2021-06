Il vostro prossimo computer non sarà un computer, nuovo spot iPad

Apple ha diffuso una nuova pubblicità dedicata all’iPad, uno spot stile musical nel quale propone il tablet come valido sostituto del computer: una Magic Keyboard, una Apple Pencil e possibilmente una versione con chip M1 “sotto il cofano” e il gioco è fatto.

Per Apple iPad è così versatile che è sempre a suo agio, in ogni situazione. Tra i vantaggi del tablet della Mela, la possibilità di usare app come Adobe Photoshop o Microsoft Office, con la comodità dei gesti Multi‑Touch, passare da un’app all’altra usando Slide Over o Split View, sfruttare la connettività cellulare anche all’esterno, archiviare documenti sul cloud, prendere appunti, trasformare il testo scritto a mano, disegnare forme a mano libera, usare app per riunioni e videoconferenze, sfruttarlo come scanner, disporre di una batteria che permette di lavorare per molte ore e tanto altro ancora.

Tutto quello che c’è da sapere su iPad Pro M1 è in questo articolo. A questo indirizzo trovate un articolo con quali saranno le principali novità di iPadOS 15.