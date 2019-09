Cosa potete fare con iPadOS? Ve lo dice Apple in un video

Da qualche ora iPadOS è disponibile per i tableit compatibili e non poteva naturalmente mancare un video ufficiale in cui mostrare alcune caratteristiche del nuovo sistema. Ecco quello che potete fare con iPadOS raccontato da Apple in uno spot di appena un minuto.

Naturalmente non vengono indicate tutte le novità del sistema, ma per aiutare l’utente a capire sin da subito quali sono le funzionalità principali Apple ha preparato un video di appena 60 secondi. Pubblicato sul canale ufficiale YouTube della Mela, il filmato si intitola semplicemente “cosa puoi fare con iPadOS”. E’ un video essenziale, in cui viene mostrato il nuovo multitasking, davvero semplice da attivare, ancor più efficiente, oltre alla novità degli screenshot full page e altre chicche relative alla connettività e alla condivisione.

Nel video è anche possibile apprendere come passare rapidamente da un’app all’altra nel rinnovato Slide Over, oppure apprezzare la nuova tastiera che si rimpicciolisce per favorire per la digitazione con una sola mano. Inoltre, la stessa supporta adesso la scrittura tramite slide, come avviene già su iOS 13 per iPhone.

Nello stesso filmato, come già anticipato, Apple mostra come eseguire uno screenshot a pagina intera, potendo catturare dunque anche quello che non appare direttamente a schermo, ma che che solitamente si scova tramite scroll della pagina Web. Non manca, sempre in questo minuto di tutorial, neppure la funzionalità mark up con Apple Pencil 2, per prendere appunti sugli screen effettuati, così da poter condividere con gli amici i propri appunti.

Ancora, la stessa pubblicità mostra quanto sia potente l’app File, insieme al fatto che la gamma iPad ora supporta unità USB e altre unità esterne con iPadOS, così da poter scambiare file in modo simile a quanto avviene con un qualsiasi PC o Mac.

Ultimo, ma non certamente per importanza, vengono mostrate le rinnovate possibilità di editing di video, elemento già presente su iPhone, ma che certamente assume una connotazione ancor più forte su iPad, dove probabilmente lo schermo più grande favorirà la volonta dell’utente di editare filmati dal dispositivi Apple.