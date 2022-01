Su eBay sconti fino a 50 euro con coupon

Torna una delle iniziative più apprezzate dal pubblico quando si tratta di sconti. Su eBay è possibile sfruttare un buono fino a 50 euro in moltissime categorie di prodotti. In questo modo è come se si tornasse al Black Friday, per acquisti davvero convenienti. Ecco come funziona, su quali categorie di prodotti è valido e come utilizzarlo.

Anzitutto, il codice sconto da utilizzare è PITGEN22, disponibili fino a 2 utilizzi per utente, ciascuno del valore di 10 euro. Il codice sarà utilizzabile fino al 2 febbraio 2022 ore 23.59, ma solo in alcune categorie di prodotti, che sono raggiungibili direttamente a questo indirizzo. Più nel dettaglio le categorie interessate sono:

Accessori laptop portatili e desktop

Auricolari e cuffie

Cellulari: componenti

Componenti e parti

Cuffie

Decoder satellitari e DTT

Dischi fissi (HDD SSD NAS)

Home audio e impianti Hi-Fi

Internet TV e media streamers

Networking e reti home

Smartwatch

Tastiere mouse e puntatori

Videogiochi e console

Abbigliamento e accessori

Elettrodomestici

Hobby creativi

Arredamento

Bagno

Caminetti e stufe

Garage: utensili e prodotti

Auto: ricambi

Auto: accessori

Abbigliamento, caschi e protezioni

Moto d’epoca: ricambi

Auto: cerchi e pneumatici

Moto: accessori

Moto: ricambi

Oli, fluidi e lubrificanti

Dopo aver scelto l’oggetto da acquistare, sarà sufficiente aggiungerlo al carrello e, prima di effettuare il pagamento, inserire il codice coupon PITGEN22 nel campo dedicato.

Nel caso di più acquisti, il buono sconto è valido anche acquistando da diversi venditori se si utilizza il carrello eBay. Se il prezzo di acquisto è inferiore all’importo del buono sconto, si perderà la differenza. Il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto, non ha alcun valore monetario, non è trasferibile e non può essere inoltrato ad altri.

Tra i tantissimi prodotti in sconto anche Nintendo Switch, una delle console da gioco più apprezzate, che grazie al codice in questione potrete portarvi a casa a 247,50 euro, cliccando direttamente qui.

Non mancano gli smartwatch, come il sempre verde Xiaomi Mi Watch, con quadrante circolare, davvero classico e ricco di stile, che viene scontato del 10%. Tra le categorie scontate c’è anche quella dei decoder digitali terrestre, che permette di risparmiare anche se non avete diritto ai bonus statali, o se già ne avete usufruito in precedenza. Da notare che anche il marchio Dyson per la pulizia domestica è in sconto: per fare un esempio, la scopa elettrica V8 si acquista a soli 269,10 euro.

Ad ogni modo, per poter beneficiare del buono sconto non vi sresta che partire da questa pagina. Per ogni prodotto nel carrello dovrete inserire il codice sconto PITGEN22.