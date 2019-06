Sì è vero, Amazon vende iPhone XR 128 Gb a 679 euro!

Qualcuno dice non sempre con giustificazione “Non è uno scherzo” quando propone un prodotto in sconto e questa volta lo facciamo anche noi, ma con ragione: su Amazon questa notte iPhone XR da 128 GB è sceso ad un prezzo che sembra davvero uno scherzo oppure un errore: 679,50 euro!

I modelli in sconto a questo prezzo che significa un ribasso di quasi il 30% rispetto al prezzo di listino sono due

679,50 euro è un prezzo assolutamente mai visto per un iPhone XR da 128 Gb. E questo non solo per un rivenditore autorizzato, ma anche per un rivenditore non autorizzato. Gli iPhone di questo tipo quando sono nuovi e da venditori affidabili possono avere sconti fino al 15%. In giro ancora oggi si trovano iPhone 6s Plus da 128 Gb a prezzi simili. Un iPhone 7 Plus con la stessa capacità cosa di più..

L’unico problema di questa offerta è nei tempi, presumibilmente, lunghi di consegna. Amazon prevede 4/6 settimane. Di solito il venditore on line è affidabilissimo anche in queste previsioni e spesso anticipa. In ogni caso a questo prezzo e tenendo conto tutte le classiche garanzie Amazon, vale la pena di comprare a occhi chiusi.