Sicurezza in viaggio, Surfshark è tra le VPN migliori e costa solo 2 € al mese

Internet non è più solo un luogo in cui svagarsi, ma serve anche per lavorare. Che si tratti di divertirsi o di fare business, una VPN affidabile è quello che ci vuole per proteggere o propri dati da occhi indiscreti, in grado di garantire un accesso completo a Internet, senza geo blocchi.

Le migliori VPN offrono funzionalità in grado di mascherare le proprie attività online, permettendo di accedere ai siti bloccati per via di restrizioni geografiche. Tra i principali contendenti, Surfshark si distingue per la sua gamma di funzionalità davvero completa, per una interfaccia utente intuitiva e un supporto clienti ottimale.

Surfshark, con sede nei Paesi Bassi, beneficia di un ambiente favorevole alla privacy, operando in un contesto in cui vige la politica “zero log“, ossia che non conserva dati che potrebbero identificare l’uso della VPN da parte degli utenti. Anche se Surfshark registra temporaneamente gli ID degli utenti o gli indirizzi IP a un server, la piattaforma cancella prontamente queste informazioni entro 15 minuti dalla disconnessione.

Sebbene ciò possa sollevare preoccupazioni, l’infrastruttura server dell’azienda è stata sottoposta a revisione da parte di Cure53, una rinomata società di sicurezza informatica tedesca. L’approvazione da parte di Cure53 della configurazione server di Surfshark fornisce garanzie che l’azienda aderisca ai severi protocolli, inclusa l’eliminazione tempestiva degli indirizzi IP registrati.

Piani di abbonamenti

Quando si tratta di sicurezza e privacy online, scegliere il piano VPN giusto può fare la differenza. Surfshark offre tre distinti piani, tra Starter, One, e One+, ciascuno pensato per soddisfare esigenze e budget diversi.

Partendo da 2,49 euro al mese, il piano Surfshark Starter fornisce funzionalità essenziali come una VPN sicura, blocco degli annunci, blocco dei popup e dei cookie, oltre ad generatore di dettagli personali.

Per i più esigenti, il piano Surfshark One a 3,19 euro al mese, offrirà accesso a una suite di funzionalità più completa. Oltre agli elementi presenti nel piano base, questo piano include avvisi in tempo reale sulle violazioni della posta elettronica, avvisi sulle violazioni delle carte di credito, report sulla sicurezza dei dati personali, un motore di ricerca privato e protezione antivirus 24/7.

Per coloro che cercano il massimo della protezione, il piano Surfshark One+, al costo di 4.97 euro al mese offre un’ampia gamma di funzionalità. Oltre a tutti i vantaggi del piano One, gli utenti riceveranno vantaggi aggiuntivi, come la rimozione dei propri dati dai broker online e dai siti di ricerca. Anche se ha un costo leggermente più alto, le funzionalità aggiuntive offrono una tranquillità senza pari.

Funzionalità per i viaggi

Per i viaggiatori in cerca di una soluzione VPN affidabile, Surfshark si distingue per il suo robusto set di funzionalità progettate per migliorare la sicurezza, la privacy, e l’accessibilità in viaggio.

Anzitutto, Surfshark offre la Modalità Camouflage, che oscura il traffico VPN per farlo apparire come traffico internet normale, ideale per l’uso in paesi dove l’uso delle VPN è limitato o proibito.

Ancora, la modalità No-Borders, che si attiva automaticamente nei paesi più restrittivi, fornendo accesso a server ottimizzati per superare la censura.

Whitelister (Split Tunneling), invece, consente agli utenti di selezionare app o siti web specifici nei quali non utilizzare la VPN, garantendo la compatibilità con servizi che potrebbero non funzionare correttamente con le connessioni VPN.

CleanWeb, invece, è la funzione che blocca annunci, malware, e tentativi di phishing, creando un ambiente di navigazione più sicuro per i viaggiatori.

Ancora, Kill Switch garantisce una sicurezza continua disconnettendo la linea se cade la connessione VPN, evitando l’esposizione dell’utente a eventuali rischi.

Altra funzionalità è il supporto Multi-Dispositivo che consente l’uso simultaneo della VPN su più dispositivi, per viaggiatori che si affidano a smartphone, tablet, e laptop sulle varie piattaforme disponibili tra Windows, Android, iOS, macOS e Linux.

Surfshark offre sicurezza anche sulle Wi-Fi pubbliche, crittografando le connessioni internet, proteggendo dai potenziali rischi sulle reti Wi-Fi pubbliche comunemente utilizzate durante i viaggi.

Velocità, Sicurezza e Supporto Clienti

Altra caratteristica di Surshark è quella di evitare che la connessione a Internet risulti lenta. È noto che l’uso di una VPN comporta comunque una riduzione della velocità di navigazione a causa del processo di crittografia e del reindirizzamento del traffico online attraverso i server VPN. Tuttavia, Surfshark, vantando oltre 3200 server in oltre 100 paesi, garantisce una connessione rapida e affidabile a livello globale.

Surfshark utilizza metodi di crittografia all’avanguardia per proteggere i dati e la privacy. In particolare utilizza la crittografia AES-256-GCM abbinata ai protocolli OpenVPN e IKEv2, così come la crittografia ChaCha20 con il protocollo WireGuard.

Queste cifrature di crittografia sono ampiamente riconosciute per la sicurezza che offrono, l’affidabilità e la velocità. Inoltre, Surfshark migliora la sicurezza dell’autenticazione con la crittografia SHA-512, superando lo standard del settore SHA-256 utilizzato dalla maggior parte degli altri fornitori di VPN.

Atra nota positiva di Surfshark è il suo supporto clienti, offrendo una vasta gamma di opzioni di assistenza accessibili tutto il giorno via chat o email 24/7, garantendo una rapida risoluzione delle domante.

Per coloro che preferiscono un’interazione diretta, la funzione di chat live di Surfshark collega gli utenti con agenti professionali che forniscono risposte rapide e soluzioni efficaci.

Conclusioni

Surfshark è la scelta principale per l’accesso sicuro a Internet, sia quando la si utilizza a casa, sia durante i viaggi in mobilità. Nel settore delle VPN Surfshark emerge come il compagno definitivo per un accesso sicuro e senza interruzioni a Internet durante i propri viaggi.

Con un’impressionante gamma di funzionalità pensate per i viaggiatori, inclusa la crittografia avanzata, l’oscuramento e il supporto multi-dispositivo, Surfshark garantisce che i dati utente rimangano e al sicuro.

Anche il supporto clienti è un vantaggio di Surfshark, disponibile 24/7 via chat, aggiunge un ulteriore livello di affidabilità, con agenti pronti ad assistere in ogni momento.