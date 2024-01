Sulle batterie al litio-metallo Licerion di Sion Power investimenti di 75 milioni di dollari

Sion Power, azienda statunitense specializzata nello sviluppo tecnologico di batterie di nuova generazione per veicoli elettrici (EV) è la società sviluppatrice della tecnologia Licerion.

Questa tecnologia sfrutta la compressione nelle batteria al litio-metallo per migliorare la sicurezza, la durata e la velocità di ricarica e Sion Power è convinta che qualsiasi sistema al litio-metallo richieda una alta densità per disporre di un sistema di accumulo di energia valido. L’azienda ha sviluppato una serie di proprietà intellettuali intorno a questo concetto.

La tecnologia Licerion è stata dimostrata con successo in celle per batterie di grande capacità energetica (fino a 20Ah) ed è attualmente in fase di sviluppo per raggiungere i 56Ah.

Sion Power ha annunciato di aver ottenuto un finanziamento pari a 75 milioni di dollari, investimento guidato da LG Energy Solution (produttrice di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, mobilità, IT e sistemi di accumulo di energia) e ha visto nuovamente la partecipazione del matematico Jim Simons di Euclidean Capital. L’azienda si è inoltre assicurata un nuovo investimento da parte di Hillspire LLC dell’ex CEO di Google, Eric Schmidt.

Tra i nuovi membri del consiglio ci sono l’esperto dirigente del settore automotive Stefan Jacoby, Scott Brady, professore di Stanford, imprenditore e socio amministratore di Innovation Endeavors, Robert McIntyre, amministratore delegato di LG Technology Ventures e Hansol Kim, socio amministratore di Bricks Capital Management.

“Ogni casa automobilistica dispone di una strategia per i veicoli elettrici, con investimenti miliardari nel mercato. La nostra tecnologia è interessante perché Licerion fornisce una rirposta diretta all’ansia che i consumatori provano durante la ricerca dei caricabatterie, offrendo fino al doppio dell’energia rispetto agli ioni di litio tradizionali. Il sostegno dei nostri investitori è la dimostrazione della maturità della nostra tecnologia e del valore della nostra strategia in direzione dell’attivazione delle celle al litio-metallo”, ha dichiarato Tracy Kelley, CEO di Sion Power.

L’azienda prevede di costruire una linea di produzione completamente automatizzata per produrre celle al litio-metallo di grande formato di alta qualità per i test e lo sviluppo del mercato da parte di OEM automobilistici e produttori di celle.

“Sion Power è il leader del settore che introduce gli anodi di litio-metallo e i loro importanti vantaggi nell’industria automobilistica. La sua tecnologia consentirà di espandere notevolmente l’adozione dei veicoli elettrici, ampliando l’autonomia di guida a un costo ridotto per le batterie al litio. È la soluzione che l’industria automobilistica attendeva con impazienza e sono lieto di entrare a far parte del consiglio di amministrazione della società”, ha dichiarato Stefan Jacoby, presidente del consiglio di amministrazione di Sion Power.

Con una capacità di 500 Wh/kg, le batterie Licerion sono prodotte in grandi volumi in celle di grande formato e sono in grado di migliorare significativamente le prestazioni dei veicoli elettrici commerciali e privati.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.