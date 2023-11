La fibra iliad raggiunge altre 3 milioni di case

A luglio la copertura della rete iliad fibra è arrivata in 10 milioni di case grazie all’accordo con Fastweb: ora il fenomeno della telefonia mobile in Italia annuncia l’ulteriore espansione ad altre 3 milioni di abitazioni.

Ricordiamo che l’operatore mette a disposizione connessione 100% fibra ottica – FTTH Fiber to the home – con prestazioni elevate. Il servizio a banda ultralarga in Italia punta a offrire alta qualità, accessibilità e trasparenza delle condizioni (con prezzo garantito per sempre), anche nelle aree finora maggiormente colpite dal digital divide.

Questa espansione della copertura avviene infatti nelle cosiddette aree bianche a bassa densità abitativa. Nei Comuni delle aree bianche in cui Open Fiber realizza e gestisce, nell’ambito del Piano BUL, una rete pubblica in fibra ottica coperti dalla connessione FTTH, l’operatore offre performance di connessione fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Prezzi e dettagli dell’offerta fibra iliad:

19,99€ al mese per chi è già utente iliad mobile con un’offerta voce e dati a 9,99€ al mese con impostazione del metodo di pagamento automatico, e per chi passa ad un’offerta con queste caratteristiche anche al momento della sottoscrizione dell’offerta fibra. Altrimenti 24,99€ al mese;

iliadbox Wi-Fi 6, il router interamente made in iliad con design rotondo e attento alla sostenibilità. Progettato e testato per durare almeno 10 anni, viene fornito in comodato d’uso gratuito;

Chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo;

Costo di installazione pari a 39,99€ una tantum.

Da oggi tutti gli utenti dei comuni interessati possono attivare la connessione 100% in fibra ottica di iliad: sia chi ha già una connessione in fibra con un altro operatore, sia chi naviga ancora con connessioni in rame o fibra misto rame, e tutti quelli che desiderano attivare una nuova linea. Partendo da questa pagina è possibile verificare la copertura

Nelle scorse ore l’operatore ha annunciato crescita di utenti e fatturato per 22 trimestri consecutivi.

