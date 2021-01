I Kit #Smartizzalo di Bticino portano il vostro impianto LivingLight nella smart home con Homekit e Amazon Alexa

Un kit per ogni colore dei pulsanti LivingLight di Bticino: Antracite, Bianco e Tech e 3 diverse opzioni per trasportare il vostro impianto (esistente o in allestimento) nella smart home wireless è questa l’offerta #Smartizzalo di Btcino per chi vuole integrare il proprio inpianto con l’applicazione Home+Control oppure gestirlo da Homekit, Amazon Alexa e Assistente Google.

I Kit sono alternativi tra di loro visto che hanno una dotazione base comune e si differenziano per i “frutti” accessori: i due elementi di partenza sono ovviamente il Gateway basato su tecnologia Wi-Fi e Zigbee che provvede al collegamento wireless con il router di casa e alla connessione dei vari elementi dell’impianto e un comando scenario Entra&Esci wireless che permette di attivare i vari accessori e programmare una scena di ingresso nell’appartamento ed una di uscita.

Mentre il gateway ha bisogno di alimentazione e va inserito in un doppio frutto libero (o anche su una scatola 502 o 503 da affiancare ad una placca standard se tutti gli spazi sono occupati) il comando scenario può essere “libero” di girare nella stanza o coperto con una placca da installare in superficie.

I tre kit #Smartizzalo hanno tre accessori aggiuntivi con 3 diversi obiettivi: il Kit tapparelle vi permette di automatizzare e comandare da remoto tende e tapparelle già dotate di motore o a cui volete aggiungere un motore ex-novo, il kit Luci aggiunge alla dotazione base 3 deviatori con cui potete comandare 3 diverse lampande o 3 diversi gruppi di lampade mentre il Kit prese aggiunge alla dotazione base 3 frutti da affiancare alle prese di corrente che avete già installato per controllare anche a distanza lo stato di acceso e spento e pure il consumo di corrente.

Il costo dei singoli componenti “sciolti” è di 105-109 € per la dotazione di base di Gateway e comando scenario, di 31,90 Euro circa per ogni deviatore, 33,60 Euro per i moduli di controllo per le prese e 47,90 Euro per i moduli di controllo: di fatto l’acquisto in gruppo porta ad un risparmio minimo (a meno delle periodiche offerte di Amazon o altri negozi online) ma vi assicura di avere in un unico pacchetto componenti dello stesso colore e funzionalità senza dover cercare nelle sigle della produzione Bticino.

Al pacchetto base #Smartizzalo andrebbe comunque abbinata una placca da 2 posti della stessa serie Living che avete installato in casa per “vestire” il comando scenario.

Inoltre vi consigliamo di acquistare Living Now misuratore connesso DIN (che fa parte della serie Living Now e non Living Light ma essendo installabile nel vostro quadro elettrico non dipende dalla serie civile che è indicata nel suo nome) in grado di misurare i consumi a livello globale del vostro impianto oppure la produzione del vostro impianto fotovoltaico. In questo momento è disponibile a 36,50 € su Amazon. Potete acquistarlo anche solo in combinazione al gateway e comando scenario per la sola misurazione dei consumi. Lo abbiamo provato su questa pagina di Macitynet.

E’ ovvio che una volta partiti con la Smart Home di Bticino vi verrà voglia di automatizzare pian piano anche altre luci e prese e integrarle con il mondo Homekit o, se volete, Amazon Alexa e Assistente Google ma la strada è spianata e dovete solo decidere quanti e quali frutti smart installare al posto di quelli attuali.

I vari kit sono compatibili con Living light (bianco), Living tech (grigio) oppure Living international (antracite), non con Living prima serie. Tutti i prezzi indicati sono IVA compresa.

Vi ricordiamo che Macitynet ha provato a suo tempo la soluzione modulare Bticino Living Now with Netatmo che utilizza le stesse componenti elettroniche di base (Gateway e comando scenario, misuratore DIN, eventuale relais da incasso) e la stessa app di controllo che da qualche tempo integra anche il termostato Smarther 2 by Netatmo oppure il termostato Starck e le valvole di Netatmo.