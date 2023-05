Smartwatch Ulefone praticamente regalato con lo sconto a 17,45 €

Magari non siete fan degli smartwatch ma ne vorreste comunque uno semplice, di quelli che però vi mettono al polso l’essenziale. In casi come questi è ben lontana l’idea di spendere centinaia di Euro per qualcosa che magari si usa soltanto saltuariamente, soltanto al lavoro o in occasioni particolari. In tal caso fareste bene a prendere in considerazione lo smartwatch di Ulefone che viene momentaneamente scontato a 17,45 €.

Si tratta infatti di uno smartwatch esteticamente semplice e lineare, se vogliamo anche simile ad Apple Watch in quanto a minimalismo, anche se il confronto non si può assolutamente fare per via delle enormi differenze in tecnologie, materiali e funzioni. Però quello di Ulefone non è affatto male, perché le funzioni base ce le ha tutte.

Si può infatti collegare a qualsiasi smartphone Android (dalla versione 4.4 in su) e iPhone con iOS 8 e successivi tramite Bluetooth 4.0 con l’app VeryFitPro, e a quel punto si riceveranno al polso notifiche, chiamate (con tanto di pulsante per rifiutarle al volo), promemoria e via dicendo.

C’è anche il cardiofrequenzimetro per tenere d’occhio il cuore, e poi il contapassi e la modalità multisport per tenere traccia degli allenamenti in palestra. Tutto questo viene mostrato in uno schermo quadrato da 1,3″ con pannello TFT a risoluzione 240 x 240 pixel, e una batteria che è la vera chicca: si ricarica in appena due ore e promette fino a 50 giorni di autonomia in standby e sensore cardio spento oppure tre settimane se si lascia attivo il monitoraggio della frequenza cardiaca.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 27,56 € potete risparmiare il 37% spendendo 17,45 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.