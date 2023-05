Da Technics gli auricolari Hi-Fi con otto microfoni

Technics ha appena lanciato due nuovi modelli di auricolari wireless con audio di alta qualità Hi-Fi e cancellazione del rumore: l’ultima aggiunta alla linea di prodotti del marchio comprende il modello di punta EAH-AZ80 e la variante EAH-AZ60M2, entrambi progettati per soddisfare le esigenze della quotidianità.

I nuovi modelli AZ80 e AZ60M2 offrono qualità del suono superiore: il costruttore assicura una esperienza di ascolto wireless di livello Hi-Fi. Il modello di punta AZ80 è dotato di un diaframma in alluminio a bordo libero da 10 mm, mentre entrambi i modelli offrono un design della cassa acustica che mira ad offrire una resa naturale delle voci e delle altre tonalità, con bassi potenti e distorsione ridotta.

Entrambi i modelli supportano la qualità audio ad alta risoluzione con tecnologia Bluetooth e LDAC, mentre la cancellazione del rumore si affida anche alla tecnologia Dual Hybrid di Technics, che combina il filtro digitale software con microfoni feedforward e feedback, così da poter regolare i livelli di cancellazione del rumore in base all’ambiente circostante.

Supportano anche la connettività multipoint che permette di collegare simultaneamente tre dispositivi Bluetooth, mentre la tecnologia JustMyVoice elimina il rumore di fondo durante le chiamate. Entrambi i modelli offrono la possibilità di utilizzare liberamente l’auricolare destro o sinistro.

Solo la tua voce, niente rumori né vento

La possibilità di effettuare telefonate e conversazioni sempre chiare, anche in luoghi rumorosi o in giornate di vento, è assicurata dalla tecnologia JustMyVoice assistita da ben 8 microfoni, quattro per orecchio. Due microfoni per il rilevamento della voce individuano il parlato, mentre due microfoni MEMS catturano attivamente la voce e riducono i rumori di sottofondo grazie alla tecnologia beamforming,

Con l’app Technics Audio Connect, l’utente può personalizzare le funzioni “touch&hold” e i comandi touch singolo, doppio e triplo, come il controllo del volume, l’avanzamento/riavvolgimento della musica e l’attivazione/disattivazione della cancellazione del rumore. Non solo, sarà possibile anche assegnare azioni specifiche a ciascun auricolare, funzione utile soprattutto quando si desidera utilizzare un solo auricolare.

Modalità trasparenza

I modelli AZ80 e AZ60M2 offrono modalità audio come “Natural Ambient” e “Attention”. La prima permette di ascoltare musica o parlare al telefono, senza rinunciare a sentire i suoni circostanti. La modalità “Attention” enfatizza i suoni della voce umana, così da essere la preferibile non perdersi gli annunci in aeroporto.

A livello di autonomia, gli auricolari Technics offrono fino a 7,5 ore di riproduzione senza cancellazione del rumore (25 ore con la custodia di ricarica), 7 ore di riproduzione musicale con cancellazione del rumore attiva (24 ore con la custodia) e 4 ore di chiamate con cancellazione del rumore e la funzione JustMyVoice attive (13,5 ore con la custodia).

Ancora, supportano la icarica wireless Qi, sono resistenti all’acqua (IPX4) e sono anche dotati dell’assistente integrato di Alexa.

Auricolari Technics, disponibilità e prezzi

Il modello di punta AZ80 è disponibile nei colori nero scuro e grigio, caratterizzato da una superficie tattile con sensore realizzata attraverso una speciale lavorazione che migliora l’esperienza d’uso.

Il modello AZ60M2, invece, è disponibile nei colori nero, argento e blu notte. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire da giugno 2023. Il prezzo indicativo suggerito per il pubblico è di 299,99 € per il modello superiore AZ80 e di 229,99 € per la versione AZ60M2.

Nel momento in cui scriviamo gli auricolari AZ60M2 sono disponibili nel negozio del marchio su Amazon al prezzo scontato del 15% di 195,99 euro. Il modello superiore non sembra ancora disponibile su Amazon ma è probabile che arrivi presto: tutti i prodotti della società si acquistano su Amazon direttamente a questo indirizzo.