Solo 10 euro per le cuffie true wireless touch BT 5.0 con autonomia fino a 9 giorni

Offerta da non perdere per chi sta cercando un paio di cuffie auricolari true wireless con elevata autonomia ad un costo ridotto: per soli 10 euro circa potrete portarvele a casa.

Nonostante il prezzo ribassato, queste cuffie auricolari sono caratterizzate da specifiche tecniche di tutto rispetto: design in-ear, si collegano al vostro dispositivi via Bluetooth 5.0 e integrano controlli touch direttamente sulla scocca, per un controllo più comodo e semplice.

La custodia è forse uno degli aspetti più interessanti: include infatti una batteria da 2000 mAh che garantisce fino a 9 giorni circa di autonomia complessiva (220 ore in stand by). La batteria è così capiente che all’occorrenza può essere usata anche come powerbank per ricaricare il vostro smartphone.

La custodia integra anche un display LED con l’indicazione della percentuale di ricarica della stessa e con il livello di ricarica di ognuno dei due auricolari, che potranno essere usati contemporaneamente o anche singolarmente nel caso ci fosse bisogno della modalità auricolare singolo.

Le cuffie sono disponibili in due versioni: stesso prezzo e stesse caratteristiche, cambia solamente il colore del display LED interno alla custodia.

Le cuffie auricolari si acquistano direttamente da questo link diretto al prezzo di poco superiore a 10 euro, con spedizione gratuita.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.