Solo 10 euro per lo smartwatch V8, design classico e fa pure le telefonate

Se sete alla ricerca di uno smartwatch con design classico e non volete aprire troppo il portafoglio, ecco il modello V8: non gli manca nulla e costa solo 10 euro. Funziona anche come telefono cellulare.

Tra le sue principali funzioni quella già accennata nel titolo: grazie ad una scheda SIM si trasforma pure in un telefono cellulare. Non manca, naturalmente, il collegamento bluetooth con lo smartphone, grazie al quale ricevere notifiche direttamente al polso.

Tra le altre funzioni quelle di pedometro, calcolo delle calorie bruciate, promemoria per evitare uno stile sedentario, monitoraggio del sonno, SMS, controllo remoto della fotocamera, lettore musicale, sveglia, allarme, registratore e altre ancora.

Al so interno una batteria da ben 380 mAh, con ricarica rapida di circa mezz’ora, con un tempo di standby di 5-7. L’orologio propone una superficie in acciaio inossidabile, cinturino nano TPU85 con finitura opaca anti-sudore, design ergonomico convesso. Lo smartwatch è anche dotato di un display IPS LCD 2.5d touch screen con risoluzione di 240 x 240 pixel.

Tra le altre funzioni quella di controllo in remoto della musica in riproduzione sullo smartphone, mentre sul frontale insiste una telecamera anteriore da 1,3 MP, utile per le spy photo in situazioni di emergenza.

Ha misure contenute in 24 x 4,48 x 5,30 cm con un peso complessivo di circa 65 grammi. Incredibile il prezzo, probabilmente la caratteristica più sorprendente: al momento è in super offerta a 10,90 euro. Clicca qui per acquistare.

