Solo 14 euro per non smarrire, o ritrovare, le chiavi

Inutile negarlo, sarà capitato anche a voi di non trovare le chiavi dell’auto, o di casa, prima di uscire. Ecco la soluzione smart per ritrovare le chiavi, e altri oggetti smarriti, grazie ad un telecomando e a 4 diversi Tag colorati. Al momento si acquista in offerta smart a poco più di 14 euro.

Grazie ad un pratico sistema di localizzazione sarà possibile scovare chiavi, portafogli, comandi TV, portafogli, occhiali, e qualsiasi altro oggetto collegato ai tag. Questo sembra all’apparenza un semplice porta chiavi colorato. In confezione ce ne sono 4, quattro come i pulsanti presenti nel telecomando principale. Basta premere uno dei quattro pulsanti colorati per ritrovare il tag corrispondente, legato ad un oggetto smarrito.

Dopo aver premuto il pulsante, il relativo tag emetterà un suono così da essere facilmente ritrovato. Peraltro, il range di funzionamento è di circa 30 metri: all’interno di questo raggio sarà ritrovato immediatamente qualsiasi oggetto smarrito, naturalmente anche se si trova nella stanza accanto, sotto al cuscino, o in qualsiasi altro angolo della casa.

Il suono emesso dal tag ricevitore guiderà l’utente all’oggetto incriminato; peraltro, una piccola torcia inclusa nel telecomando, permetterà di ritrovare facilmente gli oggetti smarriti anche al buio. Il telecomando ha pulsanti davvero grandi, facile da usare, quindi assolutamente adatto anche a persone più anziane che non hanno familiarità con la tecnologia: la pressione dei pulsanti ai quali sono abbinati i tag colorati risulta veramente a prova di chiunque.

Per il funzionamento del telecomando sono necessarie 2 batteria AAA non incluse, mentre la batteria CR2032 presente in ciascun ricevitore è già inclusa nei tag.

Solitamente l’intero kit ha un costo di 22 euro circa, ma al momento è possibile acquistarlo in offerta speciale a circa 14 euro direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.