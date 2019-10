La cover che trasforma le fotocamere di iPhone 11 Pro nel lanciamissili di Schwarzenegger

L’aspetto più caratteristico di iPhone 11 Pro risiede nel sistema di fotocamere: o si ama perché, inutile negarlo, mette in tasca una fotocamera ancora più potente e versatile, o si odia per via delle dimensioni, della doppia sporgenza o più in generale per il suo basso (soggettivamente parlando) sex appeal.

Ma una cosa è certa: come accaduto con lo chassis-grattugia-di-formaggio del Mac Pro 2019, anche iPhone 11 Pro ha il suo simpatico sfottò e chi desidera metterlo in mostra per il resto dei giorni del suo nuovo melafonino, non deve far altro che correre a comprare la nuova custodia di Vangoal.

Al momento è una possibilità dei soli utenti americani i quali non dovranno far altro che spendere 13,99 dollari su Amazon.com per farsi recapitare a casa la Creative Case Soldier with Rocket Launcher disponibile sia per iPhone 11 Pro che per iPhone 11 Pro Max (in realtà c’è pure per iPhone 11, ma con “solo” due fotocamere non rende quanto con la tripla della serie Pro), ispirata ad uno dei tanti meme che circolano in rete dalla presentazione della nuova gamma (qui, qui, qui, qui, qui e qui ce ne sono altri davvero divertenti, se volete rilassarvi un attimo prima di proseguire la lettura).

Questa custodia infatti trasforma le tre fotocamere del telefono nelle bocchette del lanciarazzi in spalla al mitico Schwarzenegger, ricreando una delle scene più iconiche del film Commando. Piccola digressione per chi fosse troppo giovane da ricordarlo: è un film del 1985 e l’attore interpreta John Matrix, un colonnello delle forze speciali degli Stati Uniti. E’ in pensione ma sua figlia viene rapita, così si vede costretto ad entrare in azione per salvarla.

Ok, il lanciarazzi del film aveva quattro fori mentre iPhone 11 Pro monta solo tre fotocamere, ma prendete in considerazione l’evoluzione fotografica di iPhone e fatevi due conti: probabilmente per la sovrapposizione perfetta dovremo aspettare ancora qualche anno.