MacBook Pro 16” atteso con alimentatore Apple USB-C più potente

Entro la fine dell’anno è atteso un nuovo MacBook Pro 16” e nella dotazione di serie di questa macchina potrebbe essere incluso un nuovo alimentatore Apple USB-C con potenza di 96W. Il portatile professionale dovrebbe sostituire l’attuale modello top da 15,4” ma secondo altri potrebbe anche essere affiancato a listino: negli scorsi mesi sono emersi numerosi dettagli e sembra anche che la produzione sia già incominciata alla fine di settembre.

L’esistenza di un nuovo alimentatore Apple USB-C da 96W trapela dalla Cina, più precisamente da una fotografia pubblicata su Twitter. Nonostante la bassa qualità dello scatto, e senza mostrare completamente l’alimentatore, nella immagine sono visibili le serigrafie che Apple appone sui propri alimentatori originali, con l’indicazione della potenza di 96W. Ricordiamo che nei MacBook Pro 15,4” Cupertino include nella confezione il suo alimentatore Apple USB-C da 87W al momento più potente.

L’anticipazione di un nuovo alimentatore Apple USB-C da 96W per risulta piuttosto attendibile perché è segnalata da Chongdiantou, sito web cinese che nell’estate dello scorso anno pubblicò le primissime fotografie del nuovo alimentatore Apple USB-C da 18W. Inizialmente si riteneva fosse destinato agli iPhone 2018, in realtà è stato effettivamente impiegato da Apple in abbinamento agli iPad Pro 2018. Quest’anno è in dotazione con iPhone 11 Pro e 11 Pro Max, ma non con iPhone 11.

Ma c’è un altro dettaglio che punta nella stessa direzione e proviene direttamente da Cupertino. Durante la presentazione del nuovo Mac Pro 2019 e del monitor abbinato Pro Display XDR, anche questi attesi entro la fine di quest’anno, la multinazionale ha precisato che il nuovo schermo professionale potrà alimentare un portatile collegato tramite USB-C con una potenza massima di esattamente 96W.

Naturalmente al momento dell’annuncio e ancora oggi, nessun portatile Apple richiede questa potenza di alimentazione. Il modello top MacBook Pro 15,4” richiede infatti 87W. Così l’indizio che emerge ora dalla Cina combacia perfettamente con questa specifica tecnica del monitor Apple Pro Display XDR.

Oltre al keynote Apple 10 settembre in cui sono stati introdotti i nuovi iPhone 11 e altro ancora, potrebbe arrivare un secondo keynote Apple in ottobre. L’elenco delle novità attese è decisamente lungo ed è riassunto in questo articolo.