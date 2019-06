Solo 32,39 euro per il TV Box Android Allwinner H6 fino a 6K

Se state cercando di trasformare il salotto di casa in un vero e proprio centro multimediale, ecco l’offerta estiva che può fare certamente al caso vostro: solo 32,39 euro su eBay per il TV Box Android Allwinner H6, che legge filmati fino a 6K e che propone 4 GB di RAM a supporto.

A livello software Allwinner H6 si basa sull’ultimo nato in casa Android, Android 9, naturalmente localizzato in italiano, e al suo interno propone un processore Quad-Core Cortex A53 con architettura a 64bit, affiancato da una GPU ali-T720MP2. Il processore è, altresì, coadiuvato da ben 4GB di RAM per un multitasking avanzato.

Si tratta di una dotazione particolarmente importante per un TV Box Android, che solitamente ingloba solo 2 GB di RAM. La memoria integrata, invece è da 64 GB, anche quest’ultima particolarmente importante, in grado di archiviare, salvare e installare numerose applicazioni e giochi da Google Play Store.

A livello di file multimediali gestisce video fino a 6K, supporta il codec H.265 e, in generale, è dunque pronto per la lettura di file in alta risoluzione. Si tratta di una soluzione ottimale per chi necessità di vedere Netflix o piattaforme di streaming simili. Naturalmente, nessun problema con YouTube o piattaforme analoghe.

Tra le altre caratteristiche la presenza di un modulo WiFi integrato a 2.4G , mentre la connettività offre un vano per MicroSD fino a 2TB, 1 porta USB 3.0 e una seconda, sempre full size, 2.0. PEr chi volesse connettersi con il cavo, così da avere un segnale più stabile, è presente anche l’ingresso Ethernet 10/100M.

A livello estetico l’unità si presenta molto bene, quasi un complemento d’arredo tecnologico, di dimensioni particolarmente ridotte, contenute in 11.5 x 11.5 x 2cm , per un peso complessivo di circa 184 grammi.

Al momento in super offerta su eBay si acquista ad appena 32,39 euro, spese di spedizione dall’Italia comprese nel prezzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.