Instagram contro il phishing, rimuoverà anche la scheda Segui già

Instagram si appresta a inasprire le misure contro il phishing, per evitare che ignari utenti cadano in vere e proprie truffe digitali. Non solo, la misura sarà accompagnata da un’altra modifica rilevante, ossia l’eliminazione della scheda “Segui già”.

La prima misura di sicurezza che il noto social intende adottare è quella contro il phishing. La nuova funzione di sicurezza di Instagram inserirà all’interno dell’app una scheda con tutte le mail ricevute dalla società, così che per ogni mail ricevuta, gli utenti potranno realmente capire se si tratta di una mail proveniente realmente dalla società e non da un truffatore.

All’interno dell’app ci sarà, dunque, un elenco con tutti i messaggi inviati da Instagram nelle ultime due settimane. Una scheda secondaria, invece, elencherà le e-mail che non sono legate alla sicurezza, come annunci su nuove funzionalità o notifiche di messaggi diretti.

In questo modo, quando si riceve una mail da Instagram, l’utente potrà verificare all’interno dell’app se veramente proviene dal social, oppure se si tratta di un tentativo di truffa. La misura è davvero interessante, anche se si considera che il fenomeno di phishing continua a fare milioni di vittime all’anno. A questo indirizzo una guida su come difendersi da questa tipologia di truffe.

Al di là del fattore sicurezza, però, Instagram si prepara anche ad alcune novità funzionali all’interno dell’app. A partire da questa settimana, infatti, la scheda “Segui già”, come riporta Buzzfeed News, sarà rimossa. Per quanti non avessero familiarità con la funzione, si tratta di un hub in cui vengono visualizzati i nuovi Mi piace e i commenti delle persone seguite. Al momento, è accessibile tramite la scheda con l’icona a forma di cuore, che è la stessa in cui sono visibili i Mi piace e nuovi follower.

Il tab “Segui già”, in effetti, era una vera e propria miniera di informazioni per verificare gli interessi e le attività Instagram dei propri amici, ma in realtà il colosso non la ritiene particolarmente utile. E’ questo, essenzialmente, il motivo che ha spinto il social ad eliminarla. Instagram ha aggiunto per la prima volta “Segui già” nel 2011. Tuttavia, ad oggi, il modo più semplice per scoprire nuovi account e nuove foto è la scheda “Scopri”, che fa un lavoro migliore per far emergere contenuti interessanti.

