Solo gli iPhone 15 Pro supporteranno USB-C ad alta velocità

Gli iPhone 15 che vedremo il prossimo anno integreranno il supporto per l’alta velocità di trasferimento offerta dall’USB-C.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo secondo il quale tutti gli iPhone 15 integreranno la porta USB-C al posto della Lightning ma solo gli iPhone 15 Pro offriranno la trasmissione dati al massimo della velocità possibile; gli iPhone 15 non Pro continueranno a offrire porte con velocità conforme all’USB 2.0, come Lightning, un collo di bottiglia che può essere particolarmente fastidioso quando si trasferiscono file di grandi dimensioni.

L’USB-C consente velocità di trasferimento nettamente superiori rispetto a Lightning (fino a 20 Gbit al secondo contro i 480Mb/s di USB 2), una miglioria che sarà implementata solo sugli iPhone 15 Pro dove dovrebbero essere supportate le velocità di connessione USB 3.2 o Thunderbolt 3, permettendo di trasferire file a grande velocità (utile per il trasferimento di file video 4K60 di grandi dimensioni o foto ProRAW, che ora “pesano” una media di 75 MB per immagine). Una possibile spiegazione sul perché Apple continui tutt’oggi a sfruttare un connettore “lento” potrebbe avere a che fare con il consumo della batteria (la potenza assorbita dagli host USB 3 è superiore per gli accessori periferici collegati a questo tipo di porta).

I predict that 15 Pro & 15 Pro Max will support at least USB 3.2 or Thunderbolt 3. This spec upgrade means the wired transfer and video output user experience will significantly improve. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 17, 2022

Ad ogni modo, per accedere ai file ProRAW in piena risoluzione da Mac e altri dispositivi Apple consiglia di usare iCloud, oppure AirDrop per i trasferimenti.

Apple è intanto obbligata al passaggio alla porta USB-C: l’UE ha approvato lo standard unico per ricarica e trasferimento dati; questo entrerà in vigore dal 2024 e l’idea è di ridurre lo spreco di risorse e materiali, in modo che gli utenti non siano costretti a comprare ogni volta cavi ed adattatori diversi per far funzionare i propri dispositivi.