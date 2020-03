Sono più di un miliardo i conti correnti mobili nel mondo

GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) ha presentato il documento annuale State of the Industry Report on Mobile Money, ovvero la relazione sullo stato dell’industria del denaro mobile, con una panoramica sulla situazione dei conti correnti usati da dispositivi mobili, in cui si evidenzia l’impatto della maggior inclusione finanziaria sulla vita, l’economia e l’innovazione, in particolare nei mercati emergenti.

L’edizione di quest’anno esamina l’impatto del miliardo di conti correnti registrati per il settore e gli utenti del denaro mobile, oltre che per il futuro di questo ecosistema. Fornisce un’immagine completa dell’adozione e dell’uso del denaro mobile in tutto il mondo.

Il report evidenzia che il 2019 ha segnato una tappa importante nell’industria del denaro da mobile, con oltre un miliardo di account registrati e quasi due miliardi di dollari di transazioni quotidiane. Per la prima volta, le transazioni digitali rappresentano la maggioranza, con il 57% delle interazioni del credito elettronico. L’industria del settore è testimone dell’incrementata fiducia e rilevanza.

Con 290 servizi live in 95 nazioni e 327 milioni di account attivi, il credito elettronico sta diventando mainstream, apprestandosi a diventare la via all’inclusione finanziaria in molti paesi a basso reddito. Per in consumatori si tratta di un allontanamento dal contante ai mezzi di pagamento digitali per tasse scolastiche, e-commerce, trasferimenti di denaro, risparmio, credito, servizi pre-pagati e così via.

«La crescente connettività mobile e servizi innovativi quali il credito elettronico stanno creando comunità più forti e inclusive» dichiara John Giusti, Chief Regulatory Officer di GSMA. «Il superamento di un miliardo di conti mobili rappresenta una pietra miliare per una industria che neanche esisteva poco più di dieci anni fa», spiegando ancora che gli agenti che si occupano di mobile money sono venti volte superiori di quelli operanti nelle strutture fisiche. Circa 1,7 miliardi di persone restano escluse dai sistemi finanziari ma la forza collettiva dell’industria ha le potenzialità per permettere a chiunque di far parte della nuova economia digitale.

