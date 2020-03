Apple prepara la Modalità Bambino per watchOS 7

Apple sta lavorando ad una Modalità Bambino per Apple Watch che dovremmo vedere con il futuro watchOS 7. A riferirlo è il sito 9to5Mac che in qualche modo è riuscito a mettere le mani su versioni interni di iOS 14 e scovare dettagli che dovrebbero arrivare con watchOS 7.

La configurazione di Apple Watch attualmente richiede l’accesso tramite l’ID Apple, condividendo alcune impostazioni con l’iPhone. La nuova modalità studiata da Cupertino consente ad un genitore di gestire l’Apple Watch del figlio dall’iPhone, e il figlio non deve necessariamente disporre di un iPhone per usare l’Apple Watch.

La funzionalità, spiega il sito statunitense, è in fase di sviluppo e renderà l’Apple Watch più adatto ai ragazzi. Per quanto riguarda le funzionalità di monitoraggio dell’attività, l’Apple Watch è pensato per monitorare l’attività fisica e il monitoraggio salute proattivo (incoraggia a vivere una vita più sana, tiene d’occhio il battito cardiaco, avverte se i rumori intorno sono eccessivi, ecc.). Alcune funzionalità come l’app ECG per generare un elettro­cardiogramma sono sempre destinate agli adulti giacché non sono affidabili con i più piccoli (l’elettrocardiogramma nel bambino rappresenta, per certi versi, un mondo a sé, del tutto separato da quello dell’adulto). Determinate funzioni saranno ad ogni modo utili anche ai più piccoli: quando l’Apple Watch è impostato in Modalità Bambino, il dispositivo gestirà i tre anelli Attività in modo diverso. Attualmente gli anelli sono: Movimento (quante calorie sono state bruciate), Esercizio (quanti minuti di attività a ritmo sostenuto sono stati completati) e “In piedi” (le ore trascorse in piedi e facendo movimento per almeno un minuto). Questo metodo di monitoraggio non può essere adottato con i più piccoli e non è nemmeno corretto dare consigli e incoraggiare i più piccoli a “chiudere gli anelli”. Con i più piccoli, Apple Watch anziché usare la metrica delle calorie, userà quella del movimento. Potrà, ad esempio, indicare un obiettivo di 90 minuti di movimento durante il giorno, anziché l’obiettivo di 500 calorie attive bruciate ogni giorno (le calorie attive, diversamente dalle passive, sono quelle che bruciamo stando in piedi o facendo movimento).

Il sistema pensato da Apple è ideale per invogliare un bambino che passa troppo tempo sul divano o a giocare ai videogiochi, a fare movimento. Sono previsti premi Attività specifici per i più piccoli per attività che si praticano all’aperto o la partecipazione ad attività sportive. Le nuove funzionalità per i più piccoli dovrebbero arrivare con il prossimo aggiornamento di watchOS, insieme alla modalità SchoolTime pensata per aiutare gli studenti a concentrarsi quando sono a scuola.

Ricordiamo che sempre con watchOS 7 e Apple Watch Serie 6 sono attesi monitoraggio del sonno, condivisione quadranti e altro ancora