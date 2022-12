Sonos lancerà i suoi primi speaker Wi-Fi 6

Nel corso del 2022 le novità Sonos non sono certo mancate, con Sub Mini, soundbar Sonos Ray, Roam colorati tra gli altri, ma il marchio specializzato nell’audio multi stanza sta già preparando una serie di novità in arrivo nel 2023, tra cui i sui primi altoparlanti dotati di connettività Wi-Fi 6.

I dispositivi sono anticipati da una registrazione del costruttore presso la Federal Communications Commission, siglata FCC, necessaria per qualsiasi prodotto dotato di funzionalità wireless da introdurre sul mercato. In particolare sono emerse una registrazione per il dispositivo siglato S39 in USA e una per il dispositivo S41 in Canada.

Il modello S39 potrebbe essere il successore di Sonos One: oltre al Wi-Fi 6, è indicato anche con il Bluetooth, quindi con possibilità di collegamento diretto con iPhone, Android e altri dispositivi, oltre alla tecnologia Bluetooth LE che viene impiegata per l’abbinamento WiFi. Interessante rilevare che si tratterebbe di una novità di non poco conto per Sonos, visto che finora tutti i suoi speaker sono privi di Bluetooth, con l’unica eccezione rappresentata dai modelli portatili.

Sia il modello S39 che S41 potrebbero far parte della nuova linea di altoparlanti Optimo previsti in arrivo fin dal mese di agosto di quest’anno. In particolare Sonos Optimo 2, successore di Sonos Five, è previsto sia con wi-Fi che Bluetooth, specifiche che corrispondono con quelle emerse nelle nuove registrazioni in USA. Per questo modello sembra addirittura che Sonos stia valutando la possibilità di collegamento tramite USB-C.

Con l’arrivo della tecnologia Wi-Fi 6 anche negli speaker è atteso un miglioramento dell’affidabilità, in particolare quando si utilizzano più altoparlanti. Naturalmente il costruttore non ha annunciato alcuna delle novità fin qui descritte che pertanto rimangono solo anticipazioni. In ogni caso le registrazioni presso la FCC nella maggior parte dei casi vengono effettuate poco prima del lancio effettivo sul mercato, così è probabile che non dovremo attendere molto per scoprirlo.