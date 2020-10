Sony svela finalmente l’interfaccia di Playstation 5

Sony è stata stranamente timida nel rivelare l’ interfaccia utente di PlayStation 5, ma finalmente ha svelato l’arcano con il video che vi proponiamo in calce in questo articolo. Il colosso giapponese ha pubblicato quello che sembra essere un primo sguardo all’esperienza utente di PS5 quando si naviga nella dashboard. Il video mostra qualcosa di familiare ai possessori di PS4, anche se non mancano sorprese.

I giochi e le app nel Centro di controllo e nella schermata iniziale mostreranno le attività, come i trofei di gioco e altre opzioni, visualizzate come schede. Non solo l’utente potrà apprezzare i progressi su livelli e missioni, ma avrà la possibilità di guide e suggerimenti (senza spoiler) se dispone di un abbonamento a PlayStation Plus. Si potranno anche visualizzare alcune schede in vista picture-in-picture per offrire assistenza durante il gioco.

Anche i messaggi, gli screenshot e i video sono più veloci, afferma Sony nel video. L’utente può utilizzare la dettatura vocale per la chat e i messaggi possono persino includere avvisi di spoiler se l’utente condivide una immagine che potrebbe rovinare l’esperienza di gioco per un amico.

Nella schermata iniziale, c’è una sezione Esplora che fornisce un mix di storie da PlayStation, sui giochi e dalla comunità. Non sarà accessibile sin da subito, poiché Sony testerà il tab Explore solo negli Stati Uniti quando il sistema verrà lanciato.

La società ha anche anticipato brevemente la versione PS5 del PlayStation Store, sebbene ancora non ci sia molto da mostrare oltre a una sezione “da vedere”. Quel che si percepisce dal video è che, sebbene ci siano aggiornamenti nella interfaccia di Playstation 5, non è una revisione completa rispetto a quella precedente. Sarà per questo che Sony non ha avuto tutta questa fretta di mostrarla.

Ricordiamo che sempre entro quest'anno verrà lanciata anche la nuova Xbox Series X di cui trovate tutte le notizie, especifiche tecniche e dettagli da questa pagina.