I migliori libri di copywriting

Infatti, il copywriting esiste dal 1870, quando John Emory Powers rivoluzionò il mondo della pubblicità adottando uno stile di scrittura semplice, facile da comprendere e diretto, raddoppiando il fatturato del suo datore di lavoro. Questo stile fu poi ripreso e potenziato da altri grandi nomi, come Claude C. Hopkins, che arrivò a redigere il famoso “Scientific Advertising”, ossia le regole auree per produrre dei testi vincenti, fino ad arrivare a Bill Bernbach, che infuse nel copy le tecniche tutt’oggi utilizzate.

Quando parliamo di copywriting infatti parliamo dell’attività del redattore pubblicitario che scrive tutte le “parole” (ma vedremo, è molto di più che non un semplice atto di comunicazione scritta( che compongono le pubblicità: dai testi per gli annunci stampa alle affissione, dai radiocomunicati a quelli televisivi sino ad arrivare alle moderne forme di comunicazione nel mondo digitale.

Ma questa volta però non vogliamo tagliare corto solo sul digitale, perché la disciplina del copywriting è organica, è un tutt’uno con il resto delle forme di strategie di comunicazione pubblicitaria. Studiarne gli aspetti solo digitali sarebbe limitativo e anche metodologicamente sbagliato. Un po’ come voler imparare solo gli accordi e non le scale sulla chitarra. E invece noi che facciamo le cose per benino, partiamo dal principio, dai fondamentali.

La parola immaginata

Annamaria Testa è una delle più importanti pubblicitarie italiane ed ha costruito anche una carriera come giornalista e divulgatrice del settore, oltre che come autrice. I suoi interventi compaiono ad esempio da anni sulla rivista Internazionale. Adesso, in questo libro del 2014 Annamaria Testa racconta gli aspetti teorici e pratici del suo lavoro di copywriter. È un lavoro particolare che l’autrice svolge con garbo, abilità e soprattutto, con una scrittura vivace e appassionante. Riesce così a illustrare le regole, a spiegare i meccanismi e far capire le strategie necessarie per inventare una campagna pubblicitaria efficace. Inoltre Testa spiega anche come scegliere le parole di un titolo, come queste vanno associate alle immagini, come la coppia creativa formata da copywriter e art director deve lavorare, e come accade che una campagna conquisti il favore del pubblico.

La parola immaginata. Teoria, tecnica e pratica del lavoro di copywriter di Annamaria Testa

COPYWRITING: 2021

Il libro di William R. Moore, esperto del settore pubblicitario e con una esperienza decennale nel settore, è una specie di sorpresa. Infatti, nonostante il manuale sia indirizzato giustamente a chi deve fare comunicazione nel mondo del digitale, sceglie di fare tutto il percorso per riscoprire come funzionano le tecniche di copywriting, quali esigenze storiche hanno portato alla realizzazione di questo piuttosto che quell’altro esempio, e spiega poi dei metodi per passare rapidamente dalla teoria alla pratica e riuscire a aumentare i click e i tassi di conversione delle pubblicità online. Diventato un piccolo classico nel suo genere, è completo e soprattutto molto analitico, come la migliore manualistica statunitense.

COPYWRITING: 2021 Tecniche di scrittura persuasiva. La guida completa alle tecniche per scrivere contenuti web accattivanti. Scopri come guadagnare con il web marketing online, SEO per GOOGLE e SEM. di William R. Moore

Digital copywriter

La domanda di fondo è capire come lavora un copy nel mondo della pubblicità. Il copywriting infatti è anche un mestiere, che oggi si declina nel digitale ma che richiede un insieme di nozioni e competenze piuttosto ampie. Il libro è sia un vademecum della scrittura per il web che una bussola per orientarsi in un mercato del lavoro nel quale è richiesta la flessibilità assoluta di chi ci lavora.

Si passa dal lavoro sui meme per Facebook ai pannelli da mettere su Youtube alle tecniche per lavorare sui cartoni del latte piuttosto che le pubblicità video negli aeroporti o la cartellonistica delle fermate degli autobus. Un libro che affronta una serie di ambiti e di contesti diversi per aiutare il lettore a sviluppare un nuovo senso fondamentale per un copy: il pensiero creativo efficace e producibile in vere pubblicità. Un vero, piccolo tesoro.

Digital copywriter. Pensa come un copy, agisci nel digitale di Diego Fontana

Manuale di copywriting e scrittura per i social

Entrare nel vivo del copywriting richiede orecchio oltre che competenze. Ma le competenze non si possono cancellare. Il talento serve, ma senza il controllo rimane potenza che si disperde. L’aspetto principale da affrontare è quindi come declinare le competenze acquisite nel mondo analogico all’interno del contesto digitale. Cioè come fare a mettere a terra campagne e scrittura di copywriting per Facebook, Linkedin, Instangram. C’è una specie di vuoto, di lacuna in questo ambito che il manuale di Alfonso Cannavacciouolo riesce a colmare, mettendo dentro una serie di elementi per distinguere un post da una inserzione pubblicitaria, una didascalia da una biografia per Instagram. Nel manuale ci sono molti esempi e tecniche che aiutano chi lo legge a sperimentare in questo ambito.

Manuale di copywriting e scrittura per i social. Come scrivere per Facebook, Instagram e LinkedIn Copertina flessibile di Alfonso Cannavacciuolo

Copywriting: Il Manuale Definitivo

Una delle cose che giustamente ci si aspetta da chi si occupa di scrittura creativa per fare copywrinting e pubblicità è uno stile che sia indimenticabile e che permette di andare diritta al bersaglio provocando emozioni e sensazioni oltre che fare appello alla parte razionale e semplicemente relazionale delle persone. Questo manuale lo fa sin dal titolo: si presenta in modo gagliardo e tira dritto senza perdere tempo. È uno dei punti di forza del libro di Francesco Mariani, che spiega non solo le nozioni teoriche ma anche gli approcci pratici e le migliori strategie per creare testi che riescano a persuadere i lettori a comprare qualcosa (o a rafforzare l’idea di una marca, il posizionamento di una star del cinema o di un politico e così via).

Con questo libro Mariani punta ad aiutare le persone senza esperienza a imparare a scrivere testi persuasivi oppure a migliorare radicalmente la capacità di fare copywriting anche di chi se ne occupa da molto tempo. Una promessa importante, che il libro fa di tutto per mantenere.

Copywriting: Il Manuale Definitivo alla Scrittura Persuasiva, Creare Testi che Vendano Attraverso le Strategie Più Efficaci, Realizzare Copy Killer, Storytelling Persuasivo e Molto Altro! di Francesco Mariani

Manuale di Copywriting Persuasivo

In quella che molti indubitabilmente e giustamente vedono come una giungla irta di trappole e comunque difficoltà che appaiono insormontabili, libri come questo manuale di Felicity Gray sono rari ma preziosi. Infatti Gray riesce a fornire tutti gli elementi necessari a chi voglia fare copywriting in maniera gradevole e leggera, dando approfondimenti teorici e pratici che permettano anche a chi non conosce l’argomento di affrontare nel modo più semplice e completo possibile il mondo del copywriting.

Dalle pillole di scrittura creativa ai consigli e alla spiegazione di tecniche che hanno un elevato valore aggiunto per portare alla creazione di campagne pubblicitarie, landing page, siti web e molto altro, che premetta di svolgere bene il lavoro di copywriter. Su quest’ultima parola però, cioè copywriter, questo manuale fa un passo in più e aiuta a chiarire le idee al lettore circa le effettive professioni e strade legate al mondo della comunicazione: quali tipo di differenze ci sono tra un articolista, un copywriter e un giornalista web? Quale professione si addice maggiormente alla passione di ciascuno dei lettori? Dopo aver scorso questo libro ci tornerete più volte trovando ogni volta stimoli, angoli di lettura della realtà professionale e consigli preziosi su come attrezzarsi per riuscire ad avere successo.

Manuale di Copywriting Persuasivo: Come creare testi, frasi, titoli e contenuti web, che ti permettono di ottenere un risultato, un acquisto o un altro tipo di azione da parte dei lettori di DR. Felicity Gray

