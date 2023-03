Da Apple cover iPhone 14 e bracciali Apple Watch nei colori primavera 23

Al rinnovo della gamma iPhone 14, ora anche in giallo e con SOS via Satellite in arrivo in Italia, Apple abbina l’introduzione di nuove cover per iPhone 14 e anche bracciali e cinturini per Apple Watch nelle colorazioni della nuova collezione primavera 23. Anche questo lancio di Apple, proprio come iPhone 14 in giallo, era già stato anticipato negli scorsi giorni.

Più precisamente il colosso di Cupertino introduce quattro nuove colorazioni per la custodia MagSafe in silicone per iPhone 14 e iPhone 14 Pro oltre a una ampia scelta di tinte di cinturini Apple Watch.

La custodia MagSafe di Apple per iPhone 14 e 14 Pro ora si può comprare anche in Oliva (verde scuro), Blu cielo (azzurro o blu chiaro) e Iris (viola scuro), oltre che naturalmente in tinta giallo canarino, come iPhone 14 annunciato nelle scorse ore.

Con l’aggiunta di queste quattro nuove colorazioni, ora è possibile scegliere tra ben 12 tinte diverse. Su Apple Store la custodia Apple MagSafe in silicone per iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max costa 59 euro.

Apple porta i colori della colazione primavera 23 anche nei bracciali per Apple Watch. Il modello Solo Loop è disponibile nei nuovi colori Verde germoglio, Oliva, Viola nebbia e il protagonista della stagione giallo canarino, come in precedenza a 49 euro.

Il modello Solo Loop intrecciato proposto a 59 euro ora arriva anche in Viola nebbia, Arancione fiamma e Oliva. Infine il bracciale Sport da 49 euro ora si compra anche in Blu cielo, Arancione fiamma e Oliva. Tutte le immagini di questo articolo sono di Apple.

Tra le prossime novità attese da Apple nuovi MacBook Air 13″ e 15″ con processore Apple Silicon M3 di ultimissima generazione, il primo Mac Pro Apple Silicon per completare la migrazione dei Mac da Intel e a settembre i nuovi iPhone 15.