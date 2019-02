Soundcore Model Zero, il miglior speaker portatile Anker di sempre in sconto a 143,99 euro

Se volete uno speaker Bluetooth di altissima qualità da 200 euro, il nuovo Soundcore Model Zero di Anker è la scelta migliore che potete fare e al momento è anche la più intelligente visto che, grazie ad un codice sconto, lo potete pagare soltanto 143,99 euro spedizione inclusa.

Di questo altoparlante vi abbiamo in maniera approfondita nel corso della nostra prova. Qui trovate la recensione che vi invitiamo a leggere per saperne di più, dando uno sguardo anche al confronto che abbiamo fatto con il celebre speaker Roar della Creative. In breve si tratta di una cassa che, per il prezzo per cui è proposta, surclassa tutti gli altri che si posizionano nella stessa fascia di prezzo.

Quel che più affascina è la potenza sonora in rapporto alle dimensioni e alla tridimensionalità del suono, impareggiabile anche se messo al fianco di speaker leggermente più grandi. Ha un design ricercato e armonioso nelle linee, è impermeabile (IPX5) e integra la tecnologia BassUp che consente di amplificare le basse frequenze con il click di un pulsante.

I driver incorporati sono progettati da Scan-Speak con oltre 45 anni di esperienza nel settore ed è certificato Hi-Res Audio, garantendo perciò una qualità audio da CD con la riproduzione di tracce audio in formato .flac riprodotte da appositi player musicali. Funziona a batteria e il trasporto è agevolato dalla maniglia incorporata ma c’è anche un alimentatore con spina intercambiabile (anche italiana) per poter essere collegato alla presa ed essere usato in sostituzione di un impianto stereo casalingo senza dover pensare all’autonomia.

C’è perfino un’app abbinata che si può scaricare da App Store per iOS e Play Store per Android ed offre un maggiore controllo dell’equalizzazione e la personalizzazione delle funzioni disponibili su alcuni tasti a disposizione dell’utente.

Anker Soundcore Model Zero è in vendita su Amazon al prezzo di 180 euro ma se inserite il codice 3G92OQH3 nel carrello prima dell’acquisto ottenete uno sconto di 36 euro e lo pagherete soltanto 143,99 euro. La spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.