Spagna, multa ad Amazon e Apple dall’Autorità Antitrust

Apple deve ancora una volta mettere le mani al portafoglio per la controversa partnership con Amazon. Nel 2018 la Casa di Cupertino ha siglato un accordo con l”azienda di commercio elettronico statunitense, con l’obiettivo – tra le altre cose – di incentivare la vendita di prodotti originali Apple e ridurre le possibili contraffazioni.

Questo accordo non è piaciuto tra gli altri, alla nostra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che nel 2021 ha emesso sanzioni nei confronti delle due aziende per un importo complessivo di oltre 200 milioni, contestando la violazione dell’art. 101 TFUE, che non consente la creazione di accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri o possono in qualche modo restringere o ridurre la concorrenza nel mercato interno.

Simili obiezioni sono arrivate anche dall’autorità antitrust statunitense nel 2020 (dove è stata avviata una class action), e dal regolatore tedesco che ha aperto un’indagine poco dopo. Dalla Spagna si apprende ora che la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha inflitto una multa per un totale di 194,1 milioni di euro ad Apple e Amazon per aver accordi che, secondo l’Autorità, ostacolano la concorrenza.

La CMC afferma che gli accordi tra Apple e Amazon prevedono e clausole restrittive della concorrenza, consentendo ai soli distributori scelti da Apple di vendere i prodotti sul sito di e-commerce di Amazon.

Amazon ha escluso i 90% dei rivenditori spagnoli, ed è la stessa azienda di commercio elettronico a vendere i prodotti Apple, limitando la vendita ad altre aziende o distributori di altre nazioni, elemento che avrebbe comportato un dei prezzi dei prodotti Apple.

L’Autorità spagnola evidenzia ancora (PDF) clausole che avrebbero limitato pubblicità di prodotti concorrenti e il divieto per Amazon di attuare campagne pubblicitarie, senza il permesso di Apple.

La CNMC ha inflitto una multa di 143.640.000 euro ad Apple e di 50.510.000 euro ad Amazon. Anche in Italia, come accennato, le due aziende erano state multate dall’autorità antitrust per un totale di 203,2 milioni di euro (poi diventati 173,3 milioni); ma il TAR del Lazio aveva accolto il ricorso.

Un portavoce della sede iberica di Amazon ha riferito che l’azienda è “in disaccordo con la decisione dell’Autorità spagnola per la concorrenza (CNMC)” e intende “presentare ricorso”. E ancora: “Respingiamo le considerazioni della CNMC secondo cui Amazon tare vantaggio dall’esclusione di partner di vendita dallo store: il nostro modello di business si basa sul loro successo – e molte di queste realtà sono piccole aziende. Inoltre, grazie all’accordo con Apple, i clienti spagnoli beneficiano di un catalogo più che raddoppiato negli ultimi quattro anni, con offerte migliori e spedizioni più veloci”.