Cassa Bluetooth 6W, antiurto e impermeabile ultimi giorni a soli 15,99 euro

Quello di Aukey è l’altoparlante ideale per amplificare la musica dello smartphone in ogni ambiente senza temere pioggia, polvere e cadute e al momento costa anche meno: grazie ad un codice infatti lo pagate soltanto 15,99 euro.

Questo speaker incorpora due driver da 3W, promette quindi un audio potente con alti cristallini e bassi profondi. La batteria, da 2.600 mAh, si ricarica come un cellulare e quando completamente carica assicura fino a 14 ore di musica ininterrotta prima di esaurire completamente tutta l’energia mantenendo il volume intorno all’80%.

La struttura è costruita per resistere alle condizioni più difficili, proteggendo perfettamente i componenti interni da acqua e polvere. Perciò può essere utilizzata tranquillamente anche in giardino o a bordo piscina e non bisogna temere neppure le cadute, in quanto il rinforzo esterno protegge la cassa anche da eventuali urti.

E’ l’ideale per amplificare la musica dello smartphone ma anche l’audio di un film che si guarda sul tablet. Grazie al microfono incorporato è anche possibile sfruttare la cassa come sistema vivavoce per rispondere alle telefonate o parlare in videoconferenza. Si collega al telefono tramite tecnologia senza fili Bluetooth ma è anche possibile collegarla ad un lettore MP3 di vecchia generazione tramite cavo audio jack da 3.5mm.

Questo speaker è in vendita su Amazon al prezzo di 22 euro ma se al momento inserite il codice 9TDFNIXO nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento potete ottenere uno sconto di 6 euro pagandolo soltanto 15,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 28 aprile.