Speaker Bluetooth da 6W elegante e compatto in sconto a soli 14,99 euro

Per avere un altoparlante Bluetooth solido, ben disegnato e con ottima risposta musicale, bastano solo 14,99 euro. Come? Approfittando dell’offerta attiva con un codice sullo speaker di iClever.

In sintesi che siamo di fronte ad un prodotto davvero ottimo in rapporto al prezzo in offerta e piuttosto curato nei dettagli. E’ realizzato principalmente in policarbonato e dispone di una grata frontale in metallo e al di sotto della quale troviamo due driver da 3W ciascuno.

Offre fino a 10 ore di autonomia con una sola ricarica e dispone della connettività Bluetooth 4.0 per i dispositivi compatibili. In alternativa sul retro è presente una presa jack da 3.5 millimetri per collegare via cavo una qualsiasi fonte audio come computer o lettori MP3.

Questa cassa costa 30 euro ma se usate il codice OHQC50OFF ottenete ben 15 euro di sconto e lo pagate soltanto 14,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.