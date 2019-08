Xiaomi Mi 9T Pro dal 26 agosto in Italia con 50 euro di sconto al lancio

Xiaomi torna a proporre un’offerta imperdibile per dare ascolto alle richieste dei propri fan e degli appassionati di tecnologia. Il nuovo Xiaomi Mi 9T Pro, versione premium dell’attuale Mi 9T, sarà in offerta lampo il prossimo 26 agosto, quando potrà essere acquistato a 399,99 euro, con 50 euro di sconto.

Xiaomi Mi 9T, come lascia intuire già il nome stesso, è una variante del Mi 9T, lo smartphone con camera frontale pop up, che ha stregato tutti, anche per un rapporto qualità prezzo eccellente. Lo stesso viene mantenuto su questa versione Pro, dove naturalmente le specifiche tecniche non scendono a compromessi. Lo smartphone, infatti, offre un display a 6,39 pollici, con risoluzione FHD+.

A livello multimediale ha una fotocamera posteriore con sensori 48+8+13MP e una camera frontale da 20MP. Sotto al cofano, e qui la novità principale rispetto al modello 9T, un processore Qualcomm Snapdragon 855, coadiuvato da una memoria RAM da 6GB e 64GB come ROM. L’autonomia è affidata ad una batteria da 4000mAh, con lettore impronte

in-screen.

Annunciato solo qualche giorno fa, l’ultimo arrivato della famiglia Mi 9, il Mi 9T Pro, sarà in offerta su Amazon e mi.com a un prezzo eccezionale. Infatti, per 24 ore, a partire dalle ore 00:00 del 26 agosto, i primi 3000 utenti che sceglieranno di pre-ordinare il nuovissimo Mi 9T Pro potranno acquistarlo al prezzo scontato di 399,90 euro, nella versione da 6+128GB. In totale ci saranno in sconto 2.000 unità su Amazon, nelle colorazioni Carbon Black e Glacier Blue, e 1.000 unità su mi.com di cui 500 Flame Red, colore disponibile in esclusiva su mi.com.

Al termine dell’offerta, il pre-ordine di Mi 9T Pro proseguirà al prezzo di lancio di 449,90 euro.

Clicca qui per pre-ordinarlo su Amazon.