Spectre, gratis l’app iPhone per scattare foto con lunghe esposizioni

Spectre è un’app apprezzata da molti utenti; è opera degli sviluppatori di Halide (altra app fotografica molto apprezzata) e sfrutta l’IA consentendo di ottenere foto con lunghe esposizioni, senza preoccuparsi di impostare parametri complessi.

Si possono ottenere foto a lunga esposizione nelle quali una cascata o un fiume appaiono nuvolosi e lisci, foto di acqua lattiginosa, ottenere scatti con luci e auto che appaiono come scie o “fantasmi”, strade di città in scie di luce, ecc., effetti che normalmente non è possibile ottenere semplicemente puntando e scattando, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione.

Spectre scatta centinaia di foto in pochi secondi, permettendo di ottenere effetti con uno stile unico., offrendo controlli sulla falsariga di quelli disponibili su una vera macchina fotografica.

In precedenza venduta 5,99€, l’app è ora gratuita e offre la possibilità di sbloccare le funzionalità complete con gli acquisti in-app; la versione gratuita è utile anche solo per capire se l’effetto di nostro interesse può essere convincente.

È possibile sfocare elementi in movimento, come le auto in strada o l’acqua che scorre, sfruttando le fotocamere (anteriore/posteriore) degli iPhone compatibili.

Un indicatore mostra se il dispositivo è stabile durante gli scatti. Le immagini ottenute sono Live Photos e vengono salvate come tali anche in Foto. L’app è molto valida e i risultati sono convincenti, anche su iPhone non troppo recenti.

La versione gratuita dell’app (si scarica da qui) offre la possibilità di scattare una foto con un’esposizione di 3 secondi. Con l’acquisto in-app una tantum (€ 5,99) si sbloccano durate aggiuntive fino a 30 secondi (in precedenza erano supportati massimo 9 secondi).

L’aggiornamento a Spectre Pro è gratuito per i vecchi clienti. L’app richiede iPhone 6S o seguenti, iOS 15 o seguenti e si scarica gratis dall’App Store.