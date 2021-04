Spedizione gratuita su fives, la pellicola iPad che proteggere la salute e il confort di grandi e piccini

Offerta extra per chi cerca una pellicola speciale per il proprio iPad: Fives offre fino a mezzanotte alla mezzanotte del 7 Aprile le spedizioni gratuite con corriere per la sua pellicola, disponibili per tutti gli iPad con cui è possibile utilizzare Apple Pencil di prima e seconda generazione

fives protegge la salute dell’utente in cinque modi diversi:

– riduce le emissioni dalla luce blu dannosa per i nostri occhi e per quelli di grandi e piccini che possono utilizzare iPad in casa nelle più svariate ore del giorno. Come dimostrato ormai studi avvalorati dalla ricerca scientifica la luce blu emessa dai dispositivi elettronici contribuisce all’affaticamento della vista che può causare problemi di sonno, secchezza o irritazione degli occhi e visione offuscata.

– lo speciale trattamento antibatterico della pellicola elimina il 99,9% dei batteri (come escherichia coli e staphylococcus aureus – Certificato dai laboratori SGS -CSTC).

– fives basandosi sull’esperienza della pellicola Doodroo e anche se in misura minore ricrea una sensazione soft di superficie in carta, utile per chi usa Apple Pencil, migliora l’attrito aiutando a scrivere o disegnare in modo più naturale e fluido senza affaticare la mano.

– grazie alla finitura superficiale si ottiene la riduzione di oltre il 90% delle fastidiose impronte lasciate da bambini e adulti e una funzione antiriflesso che permette di usare l’iPad anche in condizioni difficili di luce interna o esterna.

– la pellicola fives infine protegge l’iPad anche dai graffi.

fives costa 29,50 € al pubblico ed è compatibile con

– iPad 10.2″ (settima e ottava generazione)

– iPad 10.5″ (iPad Air 2019 e iPad Pro 2017)

– iPad Air (quarta generazione)

– iPad Pro 11″ (2018-2020)

– iPad Pro 12.9″ (2018-2020)

Per i lettori di Macitynet le spese di spedizione con corriere sono azzerate a partire dalla mezzanotte del 2 aprile fino alla mezzanotte del 7 Aprile inserendo il codice MACITYFV0321 e partendo da questa pagina.