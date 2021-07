Tim Cook ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha recentemente incontrato il premier socialista spagnolo Pedro Sánchez. L’incontro è avvenuto presso l’Apple Park e si è parlato – tra le altre cose – della “trasformazione digitale” della Spagna, paese che da tempo ha attivato un apposito Dipartimento.

Sanchez ha pubblicato un tweet per spiegare di avere avuto un “incontro proficuo” con Cook a San Francisco e ha condiviso una sua foto dove si vedono lui e Cook in un corridoio dell’Apple Park.

Stando a quanto riportato nel tweet, il Premier spagnolo ha parlato con Cook della trasformazione digitale della Spagna e del piano di ripresa economica elaborato dal governo che include le riforme e gli investimenti con i quali si intende captare i fondi anticrisi dell’UE.

Productiva reunión con @tim_cook en San Francisco. España sabe que la transformación digital es prioritaria y el #PlandeRecuperación nos brinda una oportunidad única para afrontar este reto. No hay mejor ocasión para que grandes tecnológicas como Apple inviertan en nuestro país. pic.twitter.com/MIjQzXyI3j — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 23, 2021

Reuters riferisce che Sánchez si trova negli USA per un viaggio di tre giorni per promuovere attività da svolgere in Spagna ad aziende leader del settore. Il Premier spagnolo evidenzia che la penisola iberica è una delle una delle economie a più rapida crescita del mondo tra i paesi sviluppati con la ripresa dalla pandemia che sembra accelerare.

Sanchez ha previsto tappe a New York, Los Angeles e San Francisco. Bloomberg riferisce che sono previsti incontri con Netflix, HBO e Disney, e anche con il presidente della società di investimenti BlackRock.

lla Spagna dovrebbero arrivare nei prossimi anni un totale di 140 miliardi di euro dai fondi di ripresa dell’UE. ll piano di ripresa spagnolo destina il 68% dei fondi a riforme e programmi legati alla transizione energetica e alla già citata “trasformazione digitale”.