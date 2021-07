Foto di iOS 15 riconosce ancora meglio i volti delle persone

L’app Foto su iPhone riconosce e raggruppa i volti delle persone nelle foto. È possibile assegnare un nome alle persone nelle foto, contrassegnarne alcune come preferite e altro ancora. L’app in questione esegue la scansione delle foto aiutando a riconoscere rapidamente persone, scene e oggetti ritratti.

Tra le novità di iOS 15, Apple indica miglioramenti all’identificazione delle persone spiegando che nell’album Persone, l’identificazione dei volti è più precisa.

Apple riferisce di migliorie nella tecnologia di apprendimento automatico on-device che permettono di riconoscere ancora meglio le persone. In iOS 15 è possibile identificare le persone anche quando queste assumono posture particolari, indossano determinati accessori e anche persone che appaiono con i volti parzialmente ostruiti negli scatti.

Nel blog della Mela dedicato alle ricerche sul machine learning, Apple evidenzia i progressi della tecnologia di riconoscimento dei volti, una lettura interessante per chiunque sia interessato a comprendere come funziona il meccanismo di identificazione (basato su reti neurali).

Come sempre è possibile assegnare un nome a un volto (basta aprire l’album Persone, poi toccare la miniatura della persona a cui si vuole assegnare un nome e indicare il nome nella parte superiore dello schermo), unire foto della stessa persona, contrassegnare alcune persone come preferite (per trovare facilmente gli scatti dove queste sono presenti), modificare la miniatura e correggere eventuali errori di abbinamento dei nomi ai volti.