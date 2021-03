Le spedizioni iPhone in Cina volano a +150% a gennaio

Le spedizioni iPhone in Cina a gennaio sono aumentate di ben il 150%, sostenute dal grande successo degli iPhone 12, una crescita esplosiva che promette di ribaltare l’andamento storico del settore per il trimestre in corso che si chiude a marzo.

Tradizionalmente le vendite di smartphone e di elettronica di consumo calano nei primi mesi dell’anno, dopo l’abbuffata di acquisti per Black Friday e regali di Natale, quest’anno invece dopo il record storico registrato da Apple per gli ultimi tre mesi del 2020, si prevede un ulteriore amento anno su anno delle spedizioni.

Secondo il report di Morgan Stanley ora Apple è riuscita per la prima volta a produrre quantità sufficienti di iPhone per soddisfare la domanda di mercato. La crescita del 150% delle spedizioni iPhone in Cina a gennaio è una stima che dovrà essere confermata con i dati finali del trimestre. In ogni caso il report indica che la domanda nel Paese del Dragone rimane forte e che prevede per Cupertino un altro trimestre positivo in questo mercato fondamentale per Apple.

Secondo l’analisi la quota di mercato iPhone in Cina è del 20,3%, la seconda più grande in assoluto dopo il 32% di Huawei, questo anche grazie a una crescita proseguita negli ultimi 5 mesi fino a gennaio 2021, come indica AppleInsider da cui riportiamo un grafico. I modelli più gettonati di iPhone sono iPhone 12 e anche iPhone 12 Pro Max. Al momento la quotazione del titolo AAPL in borsa viaggi intorno ai 122 dollari per azione ma secondo Morgan Stanley la quotazione è destinata a salire fino a 164 dollari per azione nell’arco di 12 mesi.

